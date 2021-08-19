湯家驊：討論「宣揚恐怖主義」定義錯誤　廁所內悼念、大叫不犯法

香港大學學生會評議會上月通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」動議，警方國安處昨（19日）拘捕4名港大學生，指他們涉觸犯《港區國安法》第27條，干犯宣揚恐怖活動罪。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，討論何為「宣揚」是錯誤、無意義，「小學生都知道」，指宣揚即「宣傳」、「表揚」，只要將訊息傳遞給他人，無論用任何形式，都算是「宣傳」；但如果一個人在廁在悼念或大聲疾呼，就未必犯法。

至於「表揚」，湯家驊稱即「讚揚」或「推薦」，認為對方做的是好事，但如果有人指打劫銀行的人是「羅賓漢」，即是表揚社會不認同的行為；又例如武裝組織塔利班會認為自己的目標崇高，但事實上普世社會不認同。



警方國安處昨（19日）拘捕4名港大學生，指他們涉觸犯《港區國安法》第27條，干犯宣揚恐怖活動罪。（資料圖片）

湯家驊今早在電台節目指，是否違法不能一概而論，要視乎其犯罪意圖，須由法庭根據四周環境判斷，強調「犯罪意圖唔係寫係額頭」。他舉例稱，若有人半夜獻花，如沒有任何人看到，就不算有犯罪意圖，但若「叫齊記者嚟」或在網上進行直播，就有機會構成犯罪意圖。

建議《社團條例》規管學生政治活動

對於學生團體是否要受《社團條例》規管，現時學生或學校團體獲豁免，不受《社團條例》監管，但他認為過去數年或出現法律漏洞，建議保安局可考慮增設一項條件，審視團體進行政治活動時是否仍可獲豁免。

他又指，現時香港不少社團都要註冊和受規管，形容是基本法律要求，強調不獲豁免不等於會被取締。