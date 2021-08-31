選舉改制｜譚耀宗否認產生「忠誠廢物」　劉兆佳：提政改無意義

全國人大常委會通過完善香港選舉制度，包括重新構建選舉委員會及立法會。全國人大常委會委員譚耀宗接受《紫荊》雜誌訪問時表示，通過新選舉制度能選出真正的志能之士，讓行政和立法關係回歸「行政主導」的正軌，以及讓選舉真正表達香港市民的心聲，具更廣泛的代表性。

對於新選舉制度下會否產生「忠誠的廢物」，譚耀宗否認說法，他認為愛國人士中有不少賢能之士，不僅擁有豐富的行業及地區經驗，亦有宏大的政治抱負，「但是之前的政治環境中，大部分精力都花在了和反對派的拉鋸戰中，沒有機會很好地發揮能力」。



譚耀宗認為，通過新選舉制度能選出真正志能之士，讓行政和立法關係回歸「行政主導」的正軌以及讓選舉表達香港市民的心聲，具更廣泛的代表性。（資料圖片）

譚耀宗認為完善選舉制度，可保障國家主權和領土完整，保障「一國兩制」能順利實施及香港社會繁榮穩定，「因為『一國』是『兩制』的先決條件，若否認『一國』，也就不會有『兩制』的存在」，強調新選舉制度正是回歸「一國兩制」初心。

他又指，新選舉制度下設資格審查委員會，目的就是要將反中亂港分子排除在特區政府的管治架構外，落實「愛國者治港」理念，保障香港社會的穩定，強調這是符合大多數香港市民的利益。

對於有市民認為只有一人一票才是真正的民主，譚耀宗認為看法片面。（資料圖片）

批「一人一票才是真民主」說法片面 稱前年區會選舉選民不理性

對於有市民認為只有一人一票才是真正的民主，譚耀宗認為看法片面，他提及2019年的區議會選舉中，在新媒體浪潮影響下，民粹主義氾濫，人們難保持理性。「所以我們可以看到，在區議會選舉中很多人公然打出『港獨』的旗號卻依然當選，這就證明了選民本身很難保持理性」，他又指反對派「為反對而反對」，不顧香港市民利益，令不少民生事項無法順利實施。

譚耀宗強調，2019年有多名候選人完全沒社區經驗，但他們打着「反中、港獨」的旗號，吸引不少年青選民，「本來應該關注地區事務的區議會變得政治化，致使區議會喪失了原有的功能。」

劉兆佳稱，新選舉制度下，只有若干溫和的泛民人士能通過候選人資格審查委員會審查，參與數個專業界別和以個人身份投票的立法會功能界別選舉，並有機會贏得議席。

指香港反對勢力潰不成軍 難如過往打壓愛國愛港人士

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《紫荊》訪問時稱，回歸以來，選舉制度最大缺失和漏洞，就是令反中亂港分子和他們背後的外部勢力進入管治架構，讓他們存在惡意並肆意干擾和破壞特區的管治。他又指，他們運用在管治架構內取得的地位、權力和資源勾連社會上的「反中亂港」勢力，組織群眾進行抗爭。他強調這種劣質選舉文化不但毒化香港的政治氛圍，亦快速在社會蔓延，對社會環境和人際關係造成長遠和嚴重的禍害，特別是對年輕人的荼毒尤其厲害。

劉兆佳認為，選舉改制後，反中亂港分子和激進反對勢力難通過候選人資格審查委員會的審查，「香港的反對勢力已經潰不成軍、士氣低落和群龍無首，不少反對派的頭目或鋃鐺入獄、或偃旗息鼓、或遠走他方，難以如過去般對愛國愛港人士肆意醜化、攻擊和打壓。」

劉兆佳認為，政改議題將會首次在香港選舉中絕跡，因香港今後的選委會、行政長官和立法會選舉辦法已在法律上確定，在可預見未來都不會改變。

劉兆佳：提政改無實際意義 不會打動人心甚至會惹官非

他又指，新選舉制度下，只有若干溫和的泛民人士能通過候選人資格審查委員會審查，參與數個專業界別和以個人身份投票的立法會功能界別選舉，並有機會贏得議席。「我估計，即便那些有『泛民』候選人角逐的功能界別的選舉也不會被利用為政治議題主導的選舉，更何況目前我們看到的趨勢是絕大部分專業團體都表達了『告別』政治和『回歸』專業的意向，從而避免出現專業團體因為被反對勢力綁架而淪為政治團體的惡果。」

劉兆佳相信，過往經常在選舉出現的「反政府」、「港獨」等議題不會出現，「在香港國安法坐鎮下，那些肯定觸犯香港國安法和違反香港憲制秩序的口號和要求不可能被用作撈取選票的伎倆。」他強調政改議題亦會首次在香港選舉中絕跡，因香港今後的選委會、行政長官和立法會選舉辦法已在法律上確定，在可預見未來都不會改變，「因此提出政改議題並無實際意義，也不會打動人心，甚至會惹來官非。」

韓大元稱，香港選舉制度需與時俱進，適應社會的變化，不斷豐富民主形式，擴大民主的基礎，便利選民投票，並適應香港經濟社會與人口結構以及科技發展等變化。（資料圖片）

韓大元：完善選舉制度非權宜之計 需加深對新制度認識

中國人民大學法學院教授韓大元同樣接受《紫荊》訪問時稱，香港選舉制度需要與時俱進，適應香港社會的變化，不斷豐富民主形式，擴大民主的基礎，便利選民投票，並適應香港經濟社會與人口結構以及科技發展等變化。

他認為完善選舉制度並非權宜之計，其目的是保持香港長期繁榮穩定，實現《基本法》的初心與使命，故需要加深對新選舉制度重要性的認識，以「愛國者治港」為根本原則，以維護國家主權安全和發展利益為核心，在選舉實踐中構建從香港實際出發，循序漸進、均衡參與，同時體現安全、開放、包容的具有香港特色的選舉制度。