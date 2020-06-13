再有公關公司退出「香港重新出發」招標：不相信可達預期目標

政情
撰文：
最後更新日期：

經歷一整年反修例示威浪潮後，港府4月招標邀請國際公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，重塑香港國際形象。港府其後收到7份標書，包括美國公關龍頭Edelman、法國公關公司MSL及新加坡Redhill等。繼上月MSL退出招標後，據公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman亦決定退出計劃。報道引述Edelman發言人指，儘管香港目前經濟情況比以往任何時候都需要更多支持，但鑑於全球環境出現變化，不相信公司為標書制定的策略能達到預期目標。

早前有消息指Edelman內部員工不滿公司競投有關計劃，惟Edelman強調並非出於員工壓力而退出。

據公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman亦決定退出計劃。

據《PRovoke》報道，在北京中央決定對香港實施國家安全法、美國總統特朗普威脅制裁的形勢下，Edelman決定退出計劃。報道又引述有業內人士指，任何人都可以看到現階段不可能開展這種運動。

政府發言人日前表示一共接獲7份投標書，對是次招標的反應感到鼓舞。惟自5月15日截標以來，已有2間公關公司表明退出。《PRovoke》早前報道，法國公關公司MSL聯同姊妹公司Qorvis入標，Qorvis曾多次與具爭議性的政權合作，包括協助沙特阿拉伯政府處理異見記者卡舒吉遇害案；惟MSL於社交網站上遭受不少評撃，其行政總裁表示在進一步審查公司於次招標中的支援作用後，已撤回作進一步的參與。

「香港重新出發」項目於上月15日截標。

▼港版國安法　人大立法　各方爭議持續▼

+9
+8
+7
香港重新出發招標　報道指公關龍頭入標　沈旭暉諷：林鄭深慶得人
新聞處以「香港重新出發」為主題招標　冀加強香港疫後國際宣傳
港版國安法｜民主黨促林鄭赴立會接受質詢　胡志偉：應有之義
港版國安法｜陳茂波指無損金融中心地位　銀行反映客戶反應正面
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。