再有公關公司退出「香港重新出發」招標：不相信可達預期目標

經歷一整年反修例示威浪潮後，港府4月招標邀請國際公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，重塑香港國際形象。港府其後收到7份標書，包括美國公關龍頭Edelman、法國公關公司MSL及新加坡Redhill等。繼上月MSL退出招標後，據公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman亦決定退出計劃。報道引述Edelman發言人指，儘管香港目前經濟情況比以往任何時候都需要更多支持，但鑑於全球環境出現變化，不相信公司為標書制定的策略能達到預期目標。

早前有消息指Edelman內部員工不滿公司競投有關計劃，惟Edelman強調並非出於員工壓力而退出。