再有公關公司退出「香港重新出發」招標：不相信可達預期目標

撰文：翟睿敏
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經歷一整年反修例示威浪潮後，港府4月招標邀請國際公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，重塑香港國際形象。港府其後收到7份標書，包括美國公關龍頭Edelman、法國公關公司MSL及新加坡Redhill等。繼上月MSL退出招標後，據公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman亦決定退出計劃。報道引述Edelman發言人指，儘管香港目前經濟情況比以往任何時候都需要更多支持，但鑑於全球環境出現變化，不相信公司為標書制定的策略能達到預期目標。
早前有消息指Edelman內部員工不滿公司競投有關計劃，惟Edelman強調並非出於員工壓力而退出。
據公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman亦決定退出計劃。
據《PRovoke》報道，在北京中央決定對香港實施國家安全法、美國總統特朗普威脅制裁的形勢下，Edelman決定退出計劃。報道又引述有業內人士指，任何人都可以看到現階段不可能開展這種運動。
政府發言人日前表示一共接獲7份投標書，對是次招標的反應感到鼓舞。惟自5月15日截標以來，已有2間公關公司表明退出。《PRovoke》早前報道，法國公關公司MSL聯同姊妹公司Qorvis入標，Qorvis曾多次與具爭議性的政權合作，包括協助沙特阿拉伯政府處理異見記者卡舒吉遇害案；惟MSL於社交網站上遭受不少評撃，其行政總裁表示在進一步審查公司於次招標中的支援作用後，已撤回作進一步的參與。
「香港重新出發」項目於上月15日截標。
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