選委會｜新界選委倡分區會等三會擴權　甘文鋒：人手權力資源不足

選舉委員會界別分組選舉周日（19日）結束，80名建制派人士循「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」界別晉身選委行列。

該界別選委今天（21日）召開記者會，沙田區撲滅罪行委員會主席鄧開荣稱，很多人把該界別與上屆選委會的「新界各區議會」比較，但他指今屆新界委員會代表更年輕、更高學歷、更專業、代表性更廣，平均年齡僅50.2歲，較去屆的52歲少1.8歲。

將軍澳南分區會副主席、民建聯西貢前區議員莊元苳促政府提升分區委員會職能，並為分區會、防火會及滅罪會增加資源及人手。



選舉委員會界別分組選舉周日結束，80名建制派人士循「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」界別晉身選委行列。（吳倬安攝）

指較去屆「新界各區議會」更年輕、高學歷

鄧開荣表示，本屆新界代表平均年齡僅50.2歲，較去屆「新界各區議會」的52歲少1.8歲，60歲選委佔22人，40至60歲選委有32人，40歲以下選委有32人，形容「老中青搭配」更均衡，又指本屆新界代表有60人本科畢業，佔整體百分之75，較去屆新界區議會選委的比例高百分之15，當中更有25名為研究生。

鄧開荣續指，新界代表選委有11人身兼分區會、滅罪會委員，5人身兼防火會、分區會委員，滅罪會委員23人，防火會委員24人，分區會委17人，其中5人是滅罪會主席、6人為防火會主席，分區會主席共有14人，佔全體新界分區會主席的5成。他表示，新界代表選委將積極向市民解釋中央對港政策，講好「中央故事」，建立專業、理性議政文化，令香港走出「泛政治化」困局。

李世榮（下排右四）

莊元苳盼爭取更多政府部門 參與分區會會議

莊元苳稱，選委來自不同專業及界別，體現均衡參與，他表示將會循四方面推動提升分區會的職能，包括做好市民與政府之間的橋樑角色、聯合其他分區會盡快推動新界口岸經濟及創科發展、推動政府增加分區會資源及人手，並爭取更多政府部門參與分區會會議，包括運輸署、康文署、房屋署等。他稱，區議會已失效，期望提高三會職能，更有效填補區議會不足。

屯門區防火委員會主席、新民黨甘文鋒指，防火會成立時是為了關注大廈防火設施，現在的工作範圍更廣，包括關心漁民、郊野地區的防火問題，形容不是只有火警「先關我哋事」，強調防火會的工作是關乎社區安全。他認為，政府多年來並無好好善用三會的職能，投放在三會的人手、資源、權力不足，「意見講完都唔一定做」。

會否提名泛民選立會？李世榮指未聞有人參選

馬鞍山北分區委員會主席、民建聯李世榮代表該界別選委宣讀共同宣言，強調必定盡力做好市民和管治之間的溝通職責，積極宣傳和解說中央對港政策，凝聚社會力量，又稱堅信愛國者治港可令香港走出「泛政治化」困局。被問到會否提名泛民參選立法會，李世榮稱至今未聞有人有意參選。

至於就三會擴權有何具體建議，李世榮稱，希望政府為三會增撥資源，指區議會已失效，過往區議會在中秋節也會撥款舉辦社區活動，惟今年聽不到有區議會舉辦中秋活動，又指今屆區議會的撥款餘額增加，反映政府未有發揮好功能。