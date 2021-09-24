陳茂波：會計界只要把握國家機遇　必能取得宏達事業發展

署理行政長官陳茂波今（24日）在會計界國慶聯歡晚會上致辭，提到中央為香港融入國家發展大局提供方向性指導及政策支持，會計界只要準確把握國家發展藍圖賦予香港的角色，必定能以自身所長，服務國家所需，並取得宏達的事業發展。



陳茂波指，一直以來中央肯定香港在「一國兩制」下的獨特貢獻，為香港融入國家發展大局，持續繁榮穩定，提供方向性指導及政策支持，國家「十四五規劃」支持香港成為國際金融、航運及貿易中心，強化香港作為離岸人民幣樞紐的角色。

他說，粵港澳大灣區建設強調強化香港與區內兄弟城市互惠合作，協同發展，打造更具綜合競爭力、世界級的城市群。

冀會計界為香港發展出謀獻策

他表示，香港會計專業只要準確把握國家發展藍圖賦予香港的角色，必定能以自身所長，服務國家所需，並取得宏達的事業發展。他續指，過去兩年香港社會幾經波折，《港區國安法》讓社會由亂轉治，完善選舉制度令香港進入由治及興的新階段，希望會計界為香港發展多出謀獻策，齊心合力破解社會矛盾。

中聯辦財政部部長陳志斌建議本港會計界用好政策紅利，國家出台一系列惠港政策，包括註冊會計師考試及讓香港會計界擔任內地事務所合夥人等，把握國家發展機遇，推動「一國兩制」行穩致遠。