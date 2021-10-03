譚耀宗：中央會適時處理2047問題　料廿三條明年上半年完成立法

全國人大常委譚耀宗今日（10月3日）早上在商台節目上表示，中央會在「適當時間」處理香港2047年後的問題，呼籲大家不用太心急，只需香港做好本分便可。他亦提到，《基本法》第23條立法相信會在明年上半年完成。



指台灣問題未來仍會用「一國兩制」解決 港澳可作為示範

譚耀宗指出，訂立國安法以及完善選舉制度後，「一國兩制」得以健康、繼續發展，相信未來台灣問題解決後，也是用這種「一國兩制」模式，希望港澳兩地可以作為「良好示範」。

被問到「五十年不變」承諾完結、即2047年後的問題，譚指《基本法》列明「一國兩制」五十年不變，「但不代表2047年一定會改變」，預計中央政府會在適當時候公布如何處理2047年的問題，認為大家不需要太心急：「只要中央對我們有信心，2047不是問題，（中央）適當時候會處理。」

他提到，最關鍵是香港未來的表現，要繼續做好自身角色及職責，落實好「一國兩制」，包括配合及融入國家發展大局，讓政治穩定、經濟繁榮，對國家和香港都有利。社會亦不能只強調「兩制」，否則予人感覺排斥「一國」及中央。

譚耀宗又認為，要落實好「一國兩制」，香港要與內地加強溝通、取長補短，不能盲目堅持過往自身一套制度及方法，舉例指香港與內地遲遲未能通關，或與香港不接受內地某些建議有關；又例如在規劃上，與深圳一河之隔的新界北，長期以來都沒有妥善發展，用作擺放厭惡性設施：「好多嘢一唔鍾意就放北區，濕地又冇打理，變埋乾地。點解人哋（深圳）呢邊咁興旺，我哋呢邊就咁樣？」

《基本法》廿三條立法，譚耀宗相信可在明年上半年完成。（資料圖片）

料廿三條立法明年上半年完成

被問到廿三條立法，譚耀宗表示相信能在明年上半年完成：「應該不會太長時間，今年來不及，明年用幾個月時間吧。相信明年上半年都可以解決了吧？」他不認同廿三條立法是將港人自由愈收愈緊，指有些事情法例是應不容許，如外國勢力在香港運作、將香港當成顛覆和危害國家安全的基地。他又相信，普通市民不會做這些事，廿三條影響的人不會很多。

至於重組政府架構，譚耀宗指香港過去或承襲英國制度，政府部門分工很微細，工作最大原則是「唔好搞埋隔離」，以至太多部門分割處理一項工作，文件遊來遊去，影響效率。他認為如增設副司長，可以協助統領跨部門工作：「如果樣樣嘢都靠特首自己嚟，咁搞唔掂啦，所有嘢上晒身，唔得個喎。」

有消息指，港大計劃移離擺放24年的「國殤之柱」。譚耀宗表示《國安法》實施後有些事情「不應該再搞」，不要走過往的路、依循過往的做法，要做有利於國家安全的事情，維護國家安全。「冇話完全提得意見，人大政協都經常向中央提出唔同意見同建議。」