施政報告︱林建岳讚宏觀視野統籌規劃　林大輝倡獨立設體發局

特首林鄭月娥任內最後一份施政報告，大篇幅著墨新界北部都會區規劃及配合國家「十四五」及前海等發展，大力發展創科產業。全國政協常委林建岳對施政報告表示歡迎，認為以新市鎮發展增加房屋土地供應，及融入大灣區是在宏觀政策視野下綜合統籌規劃。

全國政協副主席、前特首董建華創辦的智庫「團結香港基金」，認為施政報告展現了宏觀視野和長遠承擔，尤其在大規模發展新界方面提出化零為整的規劃藍圖，認為是解決土地短缺的突破。



林建岳同時建議在融入大灣區發展的同時，香港應繼續強化作為國際資本進入內地，和國內資本走向世界的橋樑，發揮既有的國際金融和專業服務優勢，成為「一帶一路」各類專業服務的聚集點和爭議仲裁的權威選擇，相信可為業界帶來蓬勃商機。

林大輝倡獨立設「體育發展局」

香港創科發展協會歡迎設立250公頃新田科技城，建議政府制定政策吸引晶片專才及企業來港研發生產。協會也歡迎研究把創科局擴大為「創新科技及工業局」 ，以創科支援「再工業化」，助力香港以創新驅動經濟發展。

體育學院主席林大輝，讚賞施政報告加強對體育運動發展的支持，包括對體院的資源投放，及研究設立「文化體育及旅遊局」以提升體育地位，但他反建議應該獨立設「體育發展局」。林大輝同時指，過去四年施政遇到不少風風雨雨，讚賞特首林鄭月娥迎難而上，撥亂反正。

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