社工註冊增國安門檻　建制促減選舉成員　羅致光研委任更多非業界

立法會福利事務委員會今日（11日）開會，討論當局擬在社工註冊局裁定不能擔任或繼續註冊為社工的《條例》附表二當中，加入「危害國家安全的罪行」。條例要求，干犯附表二內嚴重罪行人士不能擔任或不能繼續註冊為社工，除非社工註冊局所有成員同意該人可註冊。



多名建制派立法會議員指，不少社工有份參與反修例事件，令人擔心他們的操守，要求降低社工註冊局15人當中8人為註冊社工的比例。勞工及福利局局長羅致光指，在本港各個專業自主的專業團體之中，社工註冊局當中由選舉產生成員的比例已是最低，又指委任更多非業界人士加入是當局工作方向。



梁志祥問社工註冊局會否委任更多並非註冊社工的人士。（資料圖片／羅君豪攝）

勞工界議員潘兆平支持政府修訂，指註冊社工的專業性重要，但認為社工註冊局比例上多為註冊社工，憂慮會否出現「隻眼開隻眼閉」情況，並問到之前有否出現當局成員反對因而取消註冊的個案。羅致光稱手上沒有相關資料，但他亦曾擔任註冊局成員9年，期間沒有這類個案，而犯了附件2罪行的人士一般會「知難而退」，不會申請註冊或延期，相信近十多年都沒有相關個案。

民建聯梁志祥指，目前社工註冊局有超過一半由選舉產生，追問政府會否委任更多非註冊社工人士加入。羅致光強調，在多個專業自我規管的規例之中，社工註冊局已是選舉比例最低，如果檢視將是較宏觀的研究。但他強調，委任方面可否加入更多非業界人士可作研究，指當局亦有此工作方向，而今年底亦是註冊局任期屆滿之時，只是目前先修改附表２將較有效。

羅致光被蔣麗芸問及男同志的行為是否「男子亂倫」時，回應指：「要直系親屬才算」。（廖雁雄攝）

蔣麗芸問男同志是否「男子亂倫」 羅致光：直系親屬才算

民建聯蔣麗芸質疑，附表二的嚴重罪行不夠全面，例如有虐兒但沒有虐老，又以附表內的罪行舉例，問何謂「男子亂倫」，「男同志」的行為是否算作其中。

羅致光聽後，問蔣麗芸是否希望他就罪行解釋，之後回應指：「要直系親屬才算」。他其後促請蔣麗芸不要逐項罪行舉例問他，稱自己不是刑事罪行專家，以免出錯。蔣麗芸稱，有關附表二在2003年時做過修訂，質疑附表內容已經過時。羅致光指，除了條例內的附表二，其他罪行或可能影響社工名聲的事項，都可透過既有的投訴機制作出懲處，強調今次修例，目的是履行政府對國家安全的責任。

蔣麗芸質疑附表的罪行內容已經過時。（資料圖片）

議員指社會關注曾犯罪者可否加入 羅致光指有過來人身份助人

蔣麗芸亦指，社會關注曾犯事者可否加入註冊局。羅致光表示，不少社工可能年青時曾經犯罪，以過來人身份協助他人，指這是社工行業內一向存在的情況，所以條例才需要大多數註冊局成員支持下，申請人才可成為社工，而附表二有關的嚴重罪行，更需要全數成員支持。