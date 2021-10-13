黃之鋒獄中過25歲生日　撰文謝市民支持：在囚者格外想被記著

正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，今日（13日）25歲生日，他提早一星期在獄中撰文，正日在社交網站刊出。他感激市民寫信關心祝福，稱「在囚的人不論背景身份，也會格外想被記著，希望人們會念及目前承受這一切的自己。」



黃之鋒稱縱然身處獄中，感恩仍可以藉書信與著緊的人相互扶持，「亦為離散的朋友感到欣慰」，並許願「成為更有成長的人，所記掛與思念的，有天得以重逢，再相見。」



憶過往多個生日風雨間渡過

黃之鋒目前因反修例示威、六四案共判囚27.5個月，另在民主派初選案被控「串謀顛覆國家政權罪」，仍然在審。黃之鋒在帖文中指，獄中獨處時間「多到無止境」，故被迫要學習平靜內心及鍛煉柔韌，對於收到來信支持感到窩心溫暖。

他憶述過去多個生日都碰上社運，如佔中期間的18歲生日，「在金鐘夏慤道馬路唱生日歌」；20歲生日，黨友羅冠聰已晉身議員，生日在立法會議辦慶祝；21歲因公民廣場案判囚，生日首度在監房渡過，他稱因為該次經歷，令他現時更能調節心境，多謝父母的包容與接納。

羅冠聰撰文盼有日共切蛋糕

黃之鋒稱，過去半年，自己靠著聽電台節目渡過「偶有心緒不寧的夜晚」，文中三度引用廣東歌歌詞勉勵親友及網民。

身處海外的羅冠聰透過社交網站向黃之鋒賀壽，稱「香港可以有好多個羅冠聰，但唔會再有另一個黃之鋒」，希望將來有可一起切蛋糕慶祝。