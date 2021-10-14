分析｜中聯辦落區「官式示範」　港府應善用民意改善決策

中聯辦在十一國慶前後總動員落區，規模之大前所未有，副主任盧新寧日前總結落區行程時表示，中聯辦國慶期間的「落區聆聽、同心同行」活動，收到6,347條意見、訴求和建議，並引述主任駱惠寧指示「每一條都不放過」，「屬於特區政府施政範圍內的，梳理清單轉交。」及後有報道指，中聯辦梳理意見後，向港府交出500項待辦事項清單。



中聯辦領導層落區後，特區政府官員亦紛紛發相發文，提及探訪劏房户、基層市民，個別官員更強調自己一直有落區，直接了解市民想法。不過，特區官員向來被批評「離地」，少有深入社區聆聽民意，中聯辦今次出動八成職員調研，將各項意見「詳細紀錄、匯總造冊、分類處置」，如此系統性收集民間意見，似乎並非港府擅長的模式，而從中聯辦探訪的對象，更側面反映港府在各項範疇有改善空間。



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中聯辦主任駱惠寧在國慶前夕率先落區，探訪劏房基層户，直言心情沉重，強調香港要牢固「以人民為中心」的發展理念。

中聯辦副主任、秘書長其後連日落區，組織大型探訪活動，雖然特區官員亦有落區，但未有具體交待落區成果。而中聯辦在大約1星期後，即列出多項數據，包括共探訪了7,000名市民，收集了6,347條意見，無論是活動規模到成果，讓外界的感覺都是「完勝」特區政府。

特首林鄭月娥日前批評政府新聞處發放訊息的手法太守舊，但問題可能並不在於此。縱觀中聯辦做事手法，組織落區不是為了做騷、影相「打卡」，而是實際地整合意見，「詳細紀錄、匯總造冊、分類處置」，更表明「屬於中聯辦職能範疇的，馬上依規辦理；屬於特區政府施政範疇，梳理清單轉交」，但這不禁令人要問：特區政府在做甚麼？

香港可持續發展研究中心創辦人朱兆麟表示，中央駐港機構有特定的辦事模式，特點是「辦大事」，今次中聯辦動員超過八成人手「空群出擊」，朱兆麟估計事前必然做了很多工夫。但朱兆麟說，中聯辦做得好不代表特區政府在收集民意方面沒有做事，指民政事務局在十八區設有民政專員，長期進行收集民意的工作。不過，其他部門就未必會有專責小組收集民意，一般會經民政局、鄉議局等代為安排。

朱兆麟認為，今次中聯辦動員超過八成人手「空群出擊」，事前必然做了很多工夫。（資料圖片/）

部門協調不足礙辦事效率

那麼，問題在於甚麼地方？朱兆麟認為，其中一大可能是政府內部協調效率不佳。他舉例說，民政局收集意見之後，其他政策局會否善用？如果民政局做了很多民意調查，但其他政策局沒有好好利用，那麼就是浪費工夫。朱兆麟說，將各政府部門連繫起來，讓他們善用民政局收集到的民意，那麼民政局的工作就不會變成「無功用」的事，各項政策亦會更順暢，提升政府收集民意與改善施政的效率。

政策與民情不接軌 小問題積累成深層次矛盾

過去好一段時間，政府官員被指離地，官員縱然對低下階層生活表達同情，但到制訂政策時難免「頭痛醫頭」，很多時針對的是表象，沒有徹底解決事件原因，讓問題積累變成深層次矛盾。

最明顯的例子就是樓市，自從2002年「孫九招」扭轉房屋供需以提振樓市後，香港住宅供應一直失衡。加上2008年金融海嘯後樓價飛升，造成近十多年供樓負擔過重、青年人「望樓輕嘆」無法置業的現象。然而，縱使社會、媒體多次反映相關情況，政府卻一直沒有切實可行的解決辦法，讓香港「樓奴」問題、青年置業問題與劏房問題一直惡化，變成深層次矛盾。

設KPI提升政策執行力

既然民政局有打聽民意，為何政策未能切實針對問題來解決？朱兆麟認為，其中一個問題就是政府部門的「山頭文化」，不同政策局好像「獨立王國」，沒有一方能「指導」另一方做事。放在民意反映方面，民政局收到意見是一回事，但他們卻完全無法控制其他局如何利用這些資料，無法過問其他局如何針對這些資料制定政策。

朱兆麟表示，政府各部門要整合問題再解決問題，就必須要打破政策局這些溝通屏障，從組織和行動入手。他贊同公務員體系需要改革，要設KPI（績效指標）制度，而且其他部門可以提出意見：「部門之間要對方善用資源，就要『有權』請得動對方，因此應該設立反映讚或彈意見的跨部門制度，並能影響被評部門的KPI，以獎懲制度提升部門的執行力。」

跨地域合作模式 打破思維框框

這樣做法勢打破過往各部門互不干涉的工作文化，公務員的思維也要有重大改變，要進入「合作模式」，不能再故步自封。朱兆麟進一步說，香港與內地合作亦一樣，思維一定要轉變，「能唔能夠跨地域、跨領域合作模式」，將成為未來發展的關鍵。

他說，中聯辦主任駱惠寧以至其他高層，均擁有跨省合作的經驗，特區政府要學習與中央政府和內地地方政府的合作模式。他建議，香港政府各部門要設立與內地對應部門溝通的恆常機制，多與內地「打交道」，有利突破思維去處理香港問題，「例如劏房問題，其中一個解決事件的可能性，就是鼓勵在內地養老，這就是跨地域合作處理問題的例子。」

中聯辦今次大規模落區，可視為一次廣泛收集民意的示範，讓特區政府看到新政治形勢之下應該採用怎樣的辦事方式。特區政府高層的心態必須改變，「莫以善小而不為」，市民提出困難，政府不能當作「一般意見」看待，而是要快速、認真研究，化解背後出現的種種問題，當中如何善用意見改善決策，將會是很關鍵的一步。