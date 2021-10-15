01消息｜神舟十二太空人最快11月下旬訪港　延續「天地對話」熱度

《香港01》獲悉，神舟十二號3名太空人將於11月下旬或12月上旬訪港，是繼向理工大學送贈月球土壤之後，香港與內地再一次有關太空探索的大型交流活動。



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神舟十二號載人飛船返回艙於9月17日降落，3名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波安全完成任務，身體狀況良好。3人着陸後需要進入醫學隔離期，並安排休養，因此短時間內無法出席外界活動。

就在着陸後大約1個月，《香港01》獲悉，中港政府正安排3名太空人於11月下旬至12月上旬訪港。消息人士指，3名太空人在任務期間，曾與香港青年進行實時「天地對話」，反應熱烈，因此希望今次行程可延續「天地對話」的熱度。

▼神舟十二號與香港「天地連線」 聶海勝即席示範太空中運動健身▼



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對上一次中央安排太空人訪港為2012年「神九」

中央並非每次都會安排完成任務的太空人訪港，第一次是2003年，安排了首名進入太空的航天員楊利偉訪港6日；最近一次是2012年「神九」，太空人在返回地球後約1個多月訪港，之後的「神十」和「神十一」都沒有相關安排。

近期最大型兩地航天交流活動，要數到中央在今年6月底，將月球土壤運來香港展覽。去年11月嫦娥五號探測器發射，12月在月球採集土壤樣本，而香港理工大學有份參與研發探測器的採樣及封裝裝置。