神舟十二號︱林鄭賀太空人返回地球　承諾支持港院校參與航天科技

神舟十二號今（17日）成功着陸酒泉衛星發射中心的東風着陸場，本月初曾與香港學生「天地對話」的太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波順利出艙。特首林鄭月娥發稿熱烈祝賀，並對飛行任務圓滿成功表示由衷敬佩。

林鄭指香港人對今次航天任務，有機會透過「天地對話」等連串活動加深了解，社會反應熱烈。她稱今次國家順利完成空間站首次載人飛行任務，是歷史性成功，又稱香港有突出的科研能力，有大學團隊參與國家太空項目，政府會支持院校參與航天及其他科技項目。



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林鄭表示代表香港，對所有參與這次任務的人致以衷心祝賀，認為順利回航體現了國家在航天科技事業上不斷開創先河，鞏固了在航天領域世界前列地位，令全球華人深感自豪。她稱今年6月，國家已安排航天科技團隊訪港，並帶來去年登月取得的月球土壤，在香港首次展出，是與香港人一同分享國家航天事業的驕人成就。

而這些活動體現了國家對香港的關愛和支持，亦啓發香港學生對航天及其他科學範疇的興趣，希望日後仍有這些活動，既可增強對祖國的向心力，又有利於培養勇於創新的人才。

9月3日中國太空人與香港學生「天地對話」：

