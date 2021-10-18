劉國勳倡「新界北新市鎮」改名「打鼓嶺發展區」　免公眾混淆

行政長官林鄭月娥月初發表本屆任期内最後一份施政報告，提出要構建佔地300平方公里的「北部都會區」。民建聯立法會議員劉國勳今日（18日）公開給予發展局局長黃偉綸的信件，建議把日後都會區內的「新界北新市鎮」，改名為「打鼓嶺發展區」，以免惹人混淆附近地區。



林鄭月娥本月6日於新一份施政報告中提及發展佔地300平方公里的「北部都會區」，預計提供高達92.6萬伙單位，共容納約250萬人居住，同時發展成「香港未來二十年城市建設和人口增長最活躍地區」，以解決土地房屋問題。

劉國勳上周五去信發展局局長黃偉綸，信件於今日公開。他建議將「新界北新市鎮」改名為「打鼓嶺發展區」。他指，因「北部都會區」包含古洞北、粉嶺北、洪水橋/廈村、新田落馬洲樞紐、新界北新市鎮等多個新發展區，而「新界北新市鎮」的發展區只涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、皇后山及恐龍坑一帶，所以「新界北新市鎮」可能令人混淆其所涵蓋的範圍涉及整個新界北部，因此建議將其改爲「打鼓嶺發展區」。

劉提到，「新界北新市鎮」的發展區涵蓋香園圍、坪輋、皇后山及恐龍坑一帶，與1998年發展的《新界東北規劃及發展研究》中的「坪輋/打鼓嶺新發展區」範圍相若；而坪輋本身屬於打鼓嶺鄉的一條村，希望改名後能讓公眾清晰區分有關地點的涉及範圍。