林鄭負傷拍片為婦女論壇致辭　自誇任內出現女關長、女終院法官

香港各界婦女聯合協進會今日（23日）舉辦「巾幗建新力論壇」，特首林鄭月娥因手肘骨折未能出席，透過視像致辭。她指政府設立的諮詢架構及法定組織，女性成員的比例達35%，她任內本港有首名女性終審法院法官、首名港交所女主席和女性海關關長，期望將來有更多女性在政府中擔當領導角色。



中聯辦副主任盧新寧表示，香港女性佔人口總數超過一半，女性問題解決好了，香港的問題就解決了一半，又稱中央首次在選委會界別分組中明確設立了15個婦女界議席，充分體現了中央對香港婦女的期望和信任。



林鄭早前在社交網站表示，由於手傷不方便出席公務活動，一口氣錄製了七、八條短片為活動致辭。（林鄭facebook）

林鄭月娥說政府一向關心女性事務，以多項政策協助女性就業，包括法定產假由10周增加至14周、加強托兒服務和修訂《性別歧視條例》，保障女性免因餵哺母乳而受到騷擾和歧視。她指，當局會繼續致力讓女性聲音獲得聆聽。

盧新寧稱女性問題解決了 香港問題便解決了一半

中聯辦副主任盧新寧出席致辭，表示香港女性有408萬，佔人口總數的54.4%，超過了半邊天，「可以說女性問題解決好了，香港的問題就解決了一半，女性的作用發揮好了，香港的發展也就增加至少一半的動力。」

她續說男女平等是中國的基本國策，今年完善選舉制度，首次在選委會界別分組中明確設立了15個婦女界議席，讓女性聲音在特區管治架構中更加強勁，充分體現了中央對香港婦女的期望和信任。

何超瓊：選舉改制將婦女聲音帶入管治架構

香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊表示，在中央和特區政府的帶領下，香港落實了《港區國安法》，讓香港由亂轉治；完善了選舉制度，擴大了各階層的代表性，切實地把婦女聲音帶進了特區政府的管治架構當中，為香港迎來了新的開始、新的篇章。