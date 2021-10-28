《明報》改版停18年專欄　梁家傑感激容許撰文告別：不改工作現狀

公民黨主席、資深大律師梁家傑今日（28日）在《明報》專欄中撰文，指《明報》早前通知他，因為改版將停止其「法政隨筆」專欄，今日將是最後一篇。他感謝編輯提早了一個月通知，令他可以最後四篇文章與讀者好好說再見，認為這種「正式的告別愈來愈奢侈。」



梁家傑在文中慨嘆，今日香港「禮崩樂壞、光怪陸離的事情無日無之」，長達18年的專欄，如對港人有所啟發，於願足矣。



對於未來工作路向，梁家傑簡單回覆《香港01》記者查詢指： 「本人沒有任何改變現狀的決定。」



堅持誠實生活體現自由意志

梁家傑開首指，近日渣打馬拉松中連「香港加油」字樣都禁止，感到相當諷刺，如日後有其他活動「照辦煮碗」也不足為奇：「就像《無權力者的權力》作者哈維爾筆下的大叔，在其蔬果店窗櫥掛起『全世界工人階級團結起來！』標語，他毋須明白標語的意思，人掛我又掛，當作交保護費，但求麻煩不找上門。」

梁指香港正值「枯草期」，展現著人性的邪惡或美善：「紛擾世道中謹記，遇到好事不必狂喜，遇到壞事不必喪志。」作為天主徒的梁家傑，提到耶穌是天主之子，卻以人的軀體歷盡苦難，建立已經逾二千年的天主王國。「其實，有無信仰都可以生命影響生命，德蘭修女遺愛人間，創立的仁愛傳教修女會繼續服務眾生；老師春風化雨，價值觀感染一代人甚至幾代人，皮囊化作塵泥，但雖死猶生。堅持誠實地生活，是自由意志難得的體現！」

盼專欄18年來對手執公權者有所啟發

梁家傑於文末指出，天下無不散之筵席，筆耕「法政隨筆」轉眼18年，這是最後一篇：「滄海桑田，有些人和事驟然離開或消失，來不及告別，留下遺憾……（專欄）若能對香港人包括現在或將來手執公權力的人有所啟發，於願足矣。」