「華記」撤回反林鄭連任大聯盟　嘆被藍營抹黑顛覆｜政壇諸事町

親建制KOL「華記」楊官華日前在YouTube頻道宣佈成立「反對林鄭連任大聯盟」，成員多達逾1.5萬人。

「華記」今（31日）在Youtube拍片，稱正式撤回「反對林鄭連任大聯盟」，改為支持藝人劉德華擔任特首。「華記」解釋，大聯盟成立後「一石激起千重浪」，令社會出現極大矛盾，又稱遭藍營和黃營KOL「抹黑」他「顛覆國家」，為了不想引起社會矛盾，「唔想俾位人入，唔想國家難做、警察難做」，故決定撤回成立大聯盟。



稱「小市民」難抗抹黑

楊官華在片段中稱，大聯盟成立後，來自藍營的陳靜心以普通話拍片，指他反對林鄭連任屬顛覆國家，「好多網友擔心啲人排隊去國安『隊我』，話我顛覆國家」，又指有數十名黃營KOL拍片抹黑他，稱他作為「小市民」，根本無法抵抗這些抹黑，因此決定正式撤回「反對林鄭連任大聯盟」，「唔想俾位人入，唔想國家難做、警察難做」。

楊官華稱，「黃友」由修例風波起，無休止地要求林鄭下台，他慨嘆成立大聯盟只能希望反對林鄭連任，卻遭千夫所指，形容「政治上真係揣摩唔到」。

稱「政治上真係揣摩唔到」

他續稱，香港有了《國安法》便會施德政，施德政則要用「福將」，因此他轉支持劉德華擔任特首，並建議把大聯盟易名為「香港人齊心通關大聯盟」。他強調，人心是要靠收買的，若林鄭能促成香港與內地通關，自然收買到港人的人心。

翻查資料，原名為「華記正能量情報交流組織」的Facebook私人群組近日改名為「反對林鄭連任大聯盟群組」，會員人數接近1.5萬，群組相關資料顯示，「希望國家領導人看清楚林鄭月鵝過去4年的所作所為，不能錯判形勢，如果林鄭再做多一屆特首，香港好難會和諧、穩定、繁榮」，又稱支持有能力領導人如CY（梁振英）、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。

「華記」一向以語出驚人見稱；今年8月，「華記」楊官華在元朗擺設街站，聲援因「7.21」事件被判重囚七年的燒烤場東主鄧懷琛，直播期間，一名八旬伯接受「華記」訪問時稱：「我有份打！」，老翁事後遭警方以涉嫌暴動罪拘捕。「華記」其後向老翁致歉，稱：「對唔住！我真係我害左（咗）佢，十分對不起！Sorry......」。