鄭若驊：加強培育具國際視野、國家觀念人才　致力建設法治中國

中共六中全會上周閉幕，律政司司長鄭若驊今日（14日）表示，會上通過的《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》強調全面依法治國，律政司在這方面會積極配合，加強培育具國際視野、通曉國際規則、深厚國家觀念的本地法律人才，致力為建設法治中國，依法維護國家主權、安全、發展利益作出貢獻。



律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

鄭若驊出席香港青少年軍總會主辦的「全城攜『守』基本法」頒獎禮活動時致辭，提到自己很喜歡活動主題中的「守」字，因為想到「守護」及「守法」，期望同學在日常生活中時刻保持端正的品德與言行，在行使法律所賦予的基本權利時，應明白權利並非絕對，而是需要受到必要限制。她引述上訴庭在一宗案件的判詞指出：「若只是強調個人權利而不顧及守法，人們很容易自以為是，只看重自己的權益，而漠視別人和社會整體的權益，社會便很容易陷入紛亂。」

鄭若驊稱，老百姓需要守法，政府亦需要依法辦事，強調「依法治國」是國策之一，而上星期閉幕的中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），通過了《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，當中亦強調全面依法治國。她指，律政司在這方面也會積極配合，加強培育具備國際視野、通曉國際規則、深厚國家觀念的本地法律人才，致力為建設法治中國，依法維護國家主權、安全、發展利益作出貢獻。