政壇諸事町｜MIRROR閃卡潮蔓延政界　「男神卡」邊個最吸引？

連鎖快餐店近日推出男團MIRROR的閃卡，吸引一眾粉絲不斷食「炸雞」收藏。政界亦掀起一股「閃卡」風潮，多名立法會參選人爭取推出「閃卡」吸引選民支持。

其中已報名參選港島東的工聯會吳秋北就推出「秋北卡」，更自詡「工聯男神」；黨友九龍東參選人鄧家彪，亦推出「彪仔卡」，除了印上樣貌外，閃卡亦印有該黨前立法會議員陳婉嫻和黃國健的樣子，為「彪仔」助選。



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吳秋北在facebook表示，最近大家都興儲卡，故其小編就為他設計一式三款的「秋北卡」，閃卡印有「爭公義、共富裕」和「創新局、同前行」等口號，吳秋北更稱，「我就覺得一定無時下男神們咁靚仔啦，不過都幾活潑宣傳，希望大家都可以廣傳我呢套『秋北卡』。」

黨友鄧家彪隨後亦在facebook上貼出「彪仔卡」，閃卡寫上「新九東、新彪誌」，除了鄧家彪外，閃卡更印有陳婉嫻和黃國健的樣貌，齊齊為鄧家彪「助選」，呼籲大家在12月19日投票支持鄧家彪。

陳祖恒推閃卡：政壇男團有得諗

除了工聯會，已報名參選紡織製衣界、有「政壇陳偉霆」之稱的陳祖恒亦有推出閃卡，閃卡寫上「新時代、SUN氣象」。他在facebook表示，「紡織製衣界男神又點少得我？」陳祖恒更在hashtag標誌「#儲齊一套男神卡」、「#政壇男團有得諗」。

已報名參選港島東的還有民建聯梁熙、新民黨廖添誠和非建制派的潘焯鴻；已報名參選九龍東的還有民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華及李嘉欣；已報名參選紡織製衣界的還有自由黨鍾國斌。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。