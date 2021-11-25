版權修例︱產權署署長：二創或助推廣　絕不繞過版權人提檢控

政府重啟《版權條例》修訂，昨日（24 日）起展開為期3個月的公眾諮詢，文件以2014年修例建議為藍本，並新增3項豁免，包括對戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿，評論時事，以及引用版權作品的三大類別目的而使用作品。政府又澄清刑事責任門檻，法庭處理案件時要以經濟損害、侵權行為會否代替原作品為主要考慮因素。

不過，諮詢文件未有加入實例何謂「諷刺、模仿及時事評論」，商務及經濟發展局局長邱騰華形容是「常識」。知識產權署署長黃福來今早在港台節目上表示，個別行為是否構成「侵權」、會否有所豁免，難以一概而論，需要視乎目的。他又指，海外不少國家都不會在法律上直接寫明戲仿、諷刺、模仿的定義，在執行上有保持彈性，處理個別情況。

黃福來在商台節目上補充，政府絕不會繞過版權持有人提出檢控，提到一個作品是否涉及侵權，最重要在於版權擁有人本身有否同意、默許或者追究，如版權持有人本身沒有反對，政府無從提出檢控。



黃福來：二創變相推廣 部分版權人歡迎

黃福來指，政府7年前的草案文本，是經過多重研究後的結果，很多原則至今仍適用，因此以當年方案為藍本，並加入一些修訂。他指，法例的目的是保障私有財產權利，防止盜版，但一向給予二創人士豁免，現時法例已有60多項豁免。他指，判斷一個行為是否侵權、違反法例時，會考慮個案整體情況。

黃指，不能很概括地說明「翻唱」是什麼，因為要視乎目的；甚至在某些時候，版權持有人會歡迎翻唱或二次創作，因為這有助於原作品推廣。被問到網上影片創作者，若使用他人作品創作並得到廣告分紅時，日後有否違法風險，黃福來指這些平台現時已有機制，讓版權擁有人知道作品被使用，再作相應回應，形容已是成熟的商業運作模式。

民主黨：須講清案例及豁免範圍

黃福來又提到，諷刺、模仿及時事評論的範圍其實很清楚明確，直接將定義「寫死」不一定合適：「比如說歐盟、英國、加拿大、澳洲，都會對這些戲仿、諷刺、模仿的作品有豁免，他們的法律上也沒有特別去寫明定義，因為在這個比較複雜的概念上，我們會覺得保留一個彈性會更加好，從一個正常、一般含義去處理這件事已是很好的做法……我會見到外國提供一些豁免時，運作上也見不到一個很大的問題，其實大家都知道怎樣去處理。」

民主黨資訊科技政策發言人冼卓嵐指出，黃福來被多次問及諷刺、戲仿等定義時都答不出，更加難令普遍市民明白具體範圍，認為最起碼要將一些案例或情境、豁免範圍的情況說出來。他又指「藝術」這回事沒有客觀標準，何謂「替代到原作品」也難以定義。