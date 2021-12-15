專訪｜鄧家彪冀「屢敗屢戰」告終　年輕人不受落工聯惟須堅持主張

說起鄧家彪，總離不開「屢敗屢戰」、「黑仔王」等形容，曾任4年立法會勞工界議員，之後多次參選均告敗陣。曾服務新西、參戰新東，鄧家彪近年落戶九龍東，冀從資深議員黃國健手中接棒，處理九龍東醫療、交通及貧窮「三座大山」。

工聯會形象草根，鄧家彪坦言年輕人未必受落，「連個工字都唔認丫嘛」，但他強調工聯會最重要做到立足社會分配不均、勞工權益等議題。

立法會九龍東直選參選人訪問系列



鄧家彪坦言，工聯會形象對年輕人未必受落，但他認為該會的核心關懷不應該變。（李澤彤攝）

工聯會核心關懷不應變

「（年輕人）連個工字都唔認吖嘛，『我都唔係工人』。第二就係，雖然我哋評論話收入好不均，人工唔高，但事實好多年輕人唔會俾工作綑綁自己發展，『我咪唔打（工），咪轉工囉。』」鄧家彪坦言，工人一詞感覺草根，年輕人又不會以僱員自居，所以工聯會的「工」字是否仍受歡迎值得思考，笑言可考慮是否改走黨徽上的齒輪。

話雖如此，鄧家彪始終認為，工聯會的核心關懷不應改變，強調最重要是做到立足社會分配不均，爭取最低工資等。他解釋，雖然現時實際拿取最低工資的僱員很少，但自從落實最低工資保障，即使近兩年本港經濟受疫情及封關打撃，僱員待遇亦比過去改善了不少，「只要有份工，點都保住$37.5」，有別於2003年沙士後工人時薪可能只有11至12元，「做一個鐘連食個早餐都唔得」。

鄧家彪。（李澤彤攝）

強調工聯會不一味唱好

工聯會另一工作重點是內地關係，是本港少數有內地辦事處的政治組織，「我哋嗰啲故事有血有肉，講緊市民、基層、草根嘅跨境生活需要。」他強調辦事處正是國家所需，故他們要無負市民與國家的信任，將市民面對的實際問題反映。

「整個大灣區發展策略，你唱好啫，政府想咁啫，係咪真係市民受得落呢？空間上有咩落差我哋好關注。」他舉例指，大灣區青年就業計劃共2千名額，目前只有一千多人入職，政府從未公布當中多少人本身無內地關係，或其實是新移民靠計劃回內地工作。他認為工聯會有責任研究，看計劃是否真的成功，強調不會一味唱好。

多年來幾乎走遍各地區參選，鄧家彪強調視作歷練。（李澤彤攝）

歷年選舉走遍各區視歷練

「今次第幾次參選呀？」「我都喺度數呀，呢十年真係‥‥‥都幾誇張。」鄧家彪聽後娓娓道出近十年每個舉行選舉的年份，他從未缺席，即使同樣屢敗屢戰的方國珊，今屆終究沒報名。曾兩度參選新東均落敗的鄧家彪坦言，若非家人體諒及支持，在時局一直變化下難以繼續參選，今次希望「屢敗屢戰」就此告終。

上次到新界東參加補選，再之前曾在東涌長期擔任區議員，為何落戶九龍東的選擇或安排？鄧家彪不諱言，「安排」一詞較為關鍵，坦言自己代表工聯會參選，為會方奮鬥，當會方見到哪裡有需要發展，就會調兵遣將派人參選。鄧家彪視之為歷練，自言經過十多年在不同地區、崗位工作，練得一身武功，既然今次獲工聯會安排「接棒」，就要傾盡全力參選。

加入勞工顧問委員會多年，就勞工權益與商界談判，為何不重返勞工界？鄧家彪透露，在工聯會初期商討時，他已示意希望參與地區直選，一來去年已報名參選，二來九龍東是工聯會在直選起家的根據地，如能成功在此接棒是一種光榮，而且地區直選議員更能接觸市民，往往可發掘重要議題。

為了多接觸市民，今屆鄧家彪早在會內舉手有意繼續參與地區直選。（李澤彤攝）

倡退休保障加社會分配元素

九龍東地區「三座大山」，分別為醫療、交通及貧窮問題。他建議在九龍東增建醫院，參考中大醫院的方式，在公營醫療體系及貴價私家醫院之間提供服務，做到分流效果；在區內屋邨較冷清的商場建立基層健康中心，做好防患未然的工作。

交通方面，鄧家彪重提黃國健倡議的東九龍「過山線」，考慮以輕軌方式連接至九龍灣、在觀塘上山路段引入電動巴士等。扶貧方面，鄧家彪敦促政府正視貧窮問題，要求當局用新策略訂立減貧目標、設立將絕對貧窮劃分的基本需要開支線、以觀塘作試點在地區設立減貧專員，並做好社區托兒服務等。

他認為，香港的退休保障始終有缺憾，即使強積金對沖問題十年後得到解決，強積金本身仍視僱員在退休前的收入而定，沒有社會分配的元素。他建議中央政府考慮推出發展性質的債劵到市場，讓香港市民購買，改善港人退休生活。

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宣傳扮《鬼滅》 延續cosplay「傳統」

每逢選舉，工聯會九龍團隊均會玩動漫cosplay（角色扮演），黃國健曾扮「火影」忍者，鄧家彪今次參選戲仿了近年熱爆的日本動畫《鬼滅之刃》角色，雖然一身裝扮驚喜欠奉，但反映團隊仍不算落伍。