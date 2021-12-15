專訪｜區選倖存者　顏汶羽自言最熟九東　倡引KPI改革公務員官僚

立法會選舉進入最後直路，10區地區直選中，競爭最激烈的九龍東選區上演5人混戰，代表民建聯披甲出選的觀塘區議員顏汶羽接受《香港01》專訪時表示，該區競爭劇烈，承認自己知名度稍遜，但對該黨過去的地區工作有信心，直言其優勢在於熟悉九龍東，「我成世人都係九龍東，參選嘅5人之中，相信我可以話係最熟悉九龍東嗰個。」



顏汶羽認為，過去民建聯及政府工作受限於公務員官僚作風，希望引入「績效考核指標」（KPI），提升施政效能。他稱改制後的立法會不再是靠「嗌口號」，未來希望推動多項紓困及醫療政策，包括「家庭醫療券」、按區域提供特別在職家庭津貼等。



立法會九龍東直選參選人訪問系列



九龍東競爭激烈 對民建聯團隊有信心

過往屬民建聯第二梯隊的顏汶羽，今屆首次「擔大旗」出戰地區直選，他稱今屆九龍東參選人數目是各區之首，且政治光譜最闊，選情非常激烈，是一場硬仗，近日他亦加緊落區，希望力爭建制派全取當區兩個席位。



他坦言自己知名度較低，「當然不及鄧家彪（九東另一參選人）、譚耀宗、李慧琼」，但民建聯扎根九龍東多年，對該黨過去的地區工作有信心，相信選民會「認住民建聯投票」。

顏汶羽自2012年起擔任區議員，是2019年區選少數保住議席的建制派，他認為其地區工作經驗正是他的優勢，「我成世人都喺九龍東，喺度出生、生活、成長同工作，如果你講熟悉九龍東程度，參選5人入面，相信我係最熟悉嗰個，始終札根咗咁耐。」

▼九龍東選區參選人▼



民建聯工作受制於公僕官僚作風 倡提升施政效能

對於有人質疑民建聯服務九龍東多年，仍未能解決交通擠塞等地區問題，顏汶羽回應指，很多問題並非區議會層面可解決，今次參選希望將地區聲音帶入議會。他又提到，過往民建聯工作很多時受限於公務員官僚作風，「好多時民建聯想做，就算特首問責班子想做都好，有一啲政策都係推唔到，原因在於公務員官僚傲慢嘅作風。」

顏汶羽以行人天橋管理為例，「花圃由康文署管，扶手電梯路政署管，地面就食環署管，如果有一個人唔小心打瀉罐汽水就要3個局嚟抹。」他提倡引入「績效考核指標」（KPI），評定主要官員的表現，提升施政效能，「唔好再咁無效率，唔好再咁冷冰冰。」

倡按貧窮地區發放特別在職家庭津貼

顏汶羽認為，選舉改制後，選舉模式亦有所改變，「今時今日唔再只係嗌口號」。他針對醫療及貧窮問題提出多項建議，包括發放「家庭醫療券」，原因是九龍東貧窮人士及長者多，較為依賴公營醫療，對醫療系統構成負荷，希望政府向每名香港市民每年派發1000元「家庭醫療券」，可與家庭成員共用限額，「有咩傷風感冒就可以去睇私家」，提升公私營醫療效率。

他又建議按18區貧窮情況，每年向最貧窮的地區發放特別在職家庭津貼，解決結構性地域貧窮問題。顏汶羽舉例指，「起動九龍東」計劃推高了觀塘的物價，現時在區內吃一頓飯要50至60元，區內基層居民根本無法負擔，希望長遠可舒緩九龍東的貧窮問題。

對於房屋問題，顏汶羽則提出加入賣地條款，要求發展商在私人樓盤項目中，設置「先租後賣」方式發售的樓宇，填補目前香港樓宇階梯的缺口，同時不影響公營房屋土地供應。

觀塘海濱音樂噴泉工程曾爆爭議。（資料圖片）

政府工程造價偏高 建議減顧問程序

耗資達5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，多年來備受爭議，更被指為「小白象工程」。啟用至今半年，顏汶羽稱音樂噴泉在假日非常受歡迎，項目在區議會大小會議上經過充分討論，當年民主派區議員，甚至當區泛民區議員也沒有意見，「啲人成日話點解唔做貧窮、唔做醫療，點解嗰時議員唔提呢啲意見？」

不過他認同政府所有工程造價偏高，因往往涉及顧問費及設計費等，「啲人話淘寶買落嚟好平，但政府做嘢就係咁，哪怕一張櫈都好，講緊都十萬八萬。」他希望進入議會後，推動政府壓縮工程費用，減少進行不必要的研究，以節省時間和金錢，「你整張櫈仲要咩顧問研究呢？」

顏汶羽認為，特區政府應伸出橄欖枝，透過對話解決社會矛盾。（張浩維攝）

政府應伸橄欖枝 與年輕人對話減矛盾

談及兩年前的反修例運動，曾任青年民建聯主席的顏汶羽認為，不論政府、民建聯或年輕人均有責任，政府與年輕人的矛盾只能透過對話解決，「特區政府應伸出橄欖枝，年輕人亦不能夠長期排拒政府所有東西，大家一人行一步，香港社會撕裂才可以癒合。」他認為政府應加強重視年輕人意見，虛心、平等地與年輕人對話，聆聽各持分者聲音。

顏汶羽指，經歷社會動盪及疫情，香港未來數年應休養生息，目前沒有氣氛和條件談論政制改革，應趁着社會較平穩及和諧的時刻，做好經濟民生工作。至於《基本法》23條立法，顏汶羽稱反修例風波早已凸顯香港有國家安全隱患，需要盡快推行23條立法，堵塞漏洞，期望本屆政府可完成立法。

至於應否特赦反修例被捕者，顏汶羽指如果青年人有悔意，基本上已經會用警司警誡方式處理，「如果無悔意嘅話就無理由特赦，無理由犯咗罪之後就要求特赦，咁仲係咪法治？」他稱社會應更關注在囚人士出獄後的更生情況，希望各界給予協助。

九龍東候選人還包括工聯會鄧家彪、民主思路陳進雄及報稱無政治聯繫的胡建華。李慧琼是九龍中參選人，同區候選人包括楊永杰及譚香文。