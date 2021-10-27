告別劏房︱陳帆指覓地建屋最根源　石禮謙：答得好唔代表做得好

立法會今（27日）召開最後一次大會，經民聯梁美芬就「不適切居所的住所」提口頭質詢。她指出，要告別劏房須軟硬政策並施，敦促政府仿效「谷針」策略，發動市場力量、以軟工程方式，學習內地採取精準脫貧策略。



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梁美芬倡仿效「谷針」 發動市場力量

梁美芬指，告別劏房不只是運輸及房屋局局長要處理的問題，認為政府應派政務司司長李家超到立法會接受質詢。梁美芬又稱，告別劏房須軟政策和硬政策，指很多劏房家庭也希望政府協助子女向上流，讓他們的子女能夠自我增值、升讀大學，做到真正告別劏房。

梁美芬指出，政府在推動市民接種新冠疫苗時，發動商界等市場力量，認為在告別劏房上，政府可仿效「谷針」策略，發動市場力量、以軟工程方式，學習內地採取精準脫貧策略。

運輸及房屋局局長陳帆指，根據民政事務局資料，政府分兩輪向非公屋、非綜援的低收入住戶（俗稱「N無住戶」）發放一筆過生活津貼，首輪及次輪分別有11.5萬及11.8萬伙住戶受惠，強調政府已推出多項措施照顧弱勢，並已透過多管齊下方式，增加土地房屋供應，包括善用土地潛力，在土地供應未到位前，會繼續推動過渡性房屋供應。

陳帆指劏房是貧富差距問題，要解決最根本方法是覓地建屋。（廖雁雄攝）

陳沛然：源頭為劏房業主促加強執法

經民聯地產及建造界議員石禮謙指，房屋和教育是因果問題，出現劏房問題是反映社會的貧富差距問題，質疑政府「答得好唔代表做得好，無真正了解問題點解決」。

醫學界陳沛然質疑，劏房業主有如「月球人」，透過經營劏房賺取大量「被動收入」，為市民帶來租金壓力的源頭正是劏房業主，他問政府會否加強執法阻止劏房數量增加。

陳帆指，解決劏房問題的最根本方法就是覓地建屋，強調政府已覓得足夠土地供應，應付未來十年的長策房屋需求，又指劏房是貧富差距問題，當市民無法負擔適切居所的租金，就要轉為租住劏房，形容情況不理想。