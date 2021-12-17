政圈風聲｜泛民助選湧現　蔡明禧獲西貢地區人士及前教協理事支持

臨近立法會選舉，各非建制派參選人近日陸續獲得民主派人士以個人方式支持，除了馮檢基、潘焯鴻，參選新界東南的西貢區議會副主席席蔡明禧亦獲不少地區人士支持，包括西貢區會主席周賢明，而曾在新界東直選排在林卓廷名單參選的前民主黨成員、前教協理事羅英翔亦口頭答應支持他。



周賢明接受查詢時表示，蔡明禧是有理想的年輕人，值得支持，又指即使自己可能因為支持蔡而被攻擊亦無辦法，相信區內現任區議員當中，只有他願意支持對方參選。他強調支持蔡明禧屬個人選擇，希望議會內即使只有少數，亦能保留支持《基本法》下爭取雙普選的意見，「那怕只有一點聲音，都是聲音」，而且支持別人參選，自己付出亦不算多，「佢咁努力，寫隻字啫」。

羅英翔則沒有簽署支持同意書，但已口頭上同意支持蔡明禧。他指自己與蔡是朋友，以往從事地區工作時已有交流，認為他是區內惟一的非建制派，面對選情困難希望給予支持。對於同路人可能因而狙擊，羅英翔表示理解，認為只是大家想法不同，他期望有人在僅餘空間做事。

據了解，除了周賢明及羅英翔，西貢前區議員林少忠、林咏然亦已答應支持蔡明禧。

新界東南參選人包括李世榮和林素蔚。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。