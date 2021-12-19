立法會選舉｜梁智鴻料議會聲音多元　籲為良知推動政策勿當傳聲筒

今日（19日）是立法會選舉，曾任回歸前立法局及回歸後立法會議員長達12年、醫管局前主席梁智鴻在港台節目《舊日的足跡》表示，相信議會日後仍可就政府施政提出不滿，故聲音不會單向，更提醒議員亦應為良知推動政策，而非當「傳聲筒」。



曾任立法會議員12年的梁智鴻認為，議會日後仍可提出對政府施政不滿，故聲音不會單向。（資料圖片/黃永俊攝）

市民有責任投票把希望聲音帶入議會

梁智鴻認為，每個市民均有責任投票，把希望的聲音、代表自己的人帶入議會，也替市民監察政府。但隨時代改變，他坦言當年沒有政黨政治，大部分的討論圍繞民生議題，唯一的老闆就是選民；今天的議員老闆則是選民及所屬政黨，選舉也變得較複雜，投入的人力物力更多，立場變得好重要。

至於日後的議會會否只有一種聲音，他直言不相信，解釋指在愛國愛港原則下，對政府施政及運作不滿仍可提出來，故不認為聲音是單向，反之仍可以好多元化，而議員亦應為良知推動政策，並非當「傳聲筒」。

醫學界及衞生服務界合併有點失望

不過，原有的「醫學界」及「衞生服務界」合併為「醫療衞生界」，梁智鴻感到有點失望，坦言立法會由70席增至90席，卻減少了一席醫學界，對此感到不解，認為有需要透過醫學界聆聽及了解市民聲音、訴求及苦況。

梁智鴻：適時要交棒 不應永遠霸住議席

回顧議員生涯，他直言要享受這份工作也做到，消化市民所需後，再解釋給政府，過程或需時，但做到後帶來滿足感；而議員作為公眾人物，所有人都用「顯微鏡」監察。最終選擇離開議會，他認為每份工作都有終結，有需要時還是要交棒給新晉人士，「唔應該永遠霸住個位」，但至今仍回味當年的議員工作，笑言有時還會想起當年起身大罵何人。