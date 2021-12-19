立法會選舉｜半日投票率18.77%　新界西南最多人投　社福界僅10%

立法會選舉今日（19日）舉行，截至下午3時半，總共14小時的投票時間剛好過半，地方選區有逾83萬人在7小時內投了票，投票率為18.77%，其中新界西南的投票率暫時最高，達20.04%，新界東南的投票率暫時最低，只有16.97%。

在功能界別方面，商界（第三）的投票率暫時最高，達94.44%、其次為漁農界，有84.97%。不過，過往被視為泛民票倉的界別，如教育界、法律界、醫療衞生界、社會福利界等，投票率相對較低，其中社福界現時投票率只有10%，屬眾多界別之中最低。



投票率最高與包尾地區 候選人全部告急

截至下午3時半，地方選區有逾83萬人投票，投票率為18.77%，其中新界西南的投票率最高，達20.04%，該區候選人為工聯會陳穎欣、民建聯陳恒鑌、非建制派劉卓裕，三人現時已經告急。

至於新界東南的投票率最低，暫時只有16.97%，該區候選人為民建聯李世榮、專業動力林素蔚、非建制派蔡明禧，三人同樣已經告急。

過往被視為泛民票倉的界別，如教育界、法律界、醫療衞生界、社會福利界等，投票率暫時較上屆同時間的較低。 （資料圖片）

功能組別泛民票倉投票率偏低 社福界僅10%

在功能組別方面，過往被視泛民票倉的多個界別，如由醫學界和衞生服務界合併的「醫療衞生界」、教育界、法律界、及社會福利界等仍保留著個人票，不過相關界別的投票率較過往的低。其中社福利界選民人數為13,974人，截至3時半，暫時只有1,403人投票，投票率僅得10%，投票率只及上屆同時段投票率的約三成。

至於在醫療衞生界和教育界，雖然同樣由5人競逐1個議席，選情看來激烈，不過未見選民有踴躍投票。其中在醫療衞生界，有55,523名登記選民，但截至3時半，暫時只有9,423人投票，投票率僅得16.97%；在教育界有85,117名登記選民，現時暫有14,392人投票，投票率只有16.91%，只及上屆同時段投票率的一半。