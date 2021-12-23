邱達根倡劃一各部門科技政策　訂長遠發展藍圖扶持本地科企

立法會選舉落幕，候任科技創新界議員邱達根今日（23日）舉行業界見面會，聆聽業界對於行業發展及願景的分享。不少科技界中人質疑政府沒有著力推動科技應用，亦沒推出本港相關資格認證，提升業界競爭力。



邱達根指，自己參選過程中聽過很多這些情況，令他想到政府需要長遠的科技政策，深化智慧都市發展，在政策圖譜思考5年至10年內要做到一定成果指標，加以衡量及問責。他亦建議在系統上加強創新及科技局局長的地位，藉此推動其他政府部門工作。



邱達根建議政府定下長期的科技政策藍圖，預先考慮十年內的目標，例如人工智能等發展要如何傾斜資源配合，吸引人才來港。（資料圖片／歐嘉樂攝）

邱達根與資訊科技業界會面時指，認為發展已經刻不容緩，自己近日正學習議員工作，很高興可代表業界擔此職位，相信日後與其他功能組別議員有合作空間，強調所有人都會用到科技，合作空間很多，相信日後有機會共同推動業界工作。邱達根指以前有政府資源所限、立法會爭持不下等問題，不少創科政策都推動得不夠快，日後要如何快速跟進，是需要思考的問題。

他建議政府定下長期的科技政策藍圖，參考其他國家制定長遠政策，不會只花一、兩年，而是預先考慮十年內的目標，例如人工智能等發展要如何傾斜資源配合，吸引人才來港。他會在聽過業界意見後，分先後次序處理。

業界批各自為政 遇部門互相推卸

有與會者表示，支持邱達根曾提出本港最需要科技企業家，問香港為何沒有獨立平台，並以香港法例催生更多科技企業家，例如香港應設立有關於數據管理、使用上的法例，質疑有關政策一直落後。

另有與會者引述前創科局局長楊偉雄稱，政府有80多個不同部門，每個部門的科技政策都有所不同，而局方不能逼他們做事。他建議邱思考，如何從特首的高度，令各部門的科技政策與業界發展同步，否則將有很多問題無法處理。

有從事智能回收垃圾的業界人士指，學校是主要使用者，但教育局、環保署及創新科技署互相卸責，認為應由單一部門統籌負責。他又指政府建議再工業化，惟「香港製造」項目在投標時，與國際巨頭相比無法獲得優勢，希望政策上能對本地製造、環保的項目稍為傾斜，不再只是價低者得，而是提供更多機會。

有業界則提出，讓香港的資訊科技專業人員有註冊制度，提到自己已與前任資訊及科技界議員莫乃光反映過，但一直未有結果。

邱達根（左二）回應指，在數據處理方面，他贊成香港訂立相關法例。（直播影片截圖）

邱達根倡政府採購扶持本地科企

邱達根回應指在數據處理方面，內地、歐洲都有相關制度，他贊成香港在數據使用只靠指引不足，贊成業界建議。至於政府採購政策方面，邱達根表示港企與國際大公司競爭的確有難度，提到以前在醫管局工作時，曾見過有科技產品要40多間醫院同時使用，小公司的確難以滿足這種要求，他認為可提議將醫院招標的時間縮短，不再同時開標，讓個別醫院先試行個別產品等，相信有助本港小型公司發展。

至於政府的跨部門協作，邱達根稱，參選過程聽過很多這些情況，故令他想到政府需要長遠的科技政策，例如深化智慧都市的發展，在政策圖譜思考5年至10年內要做到一定成果，有一定指標供衡量及問責。