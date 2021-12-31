重提爭取西灣河站　梁熙自嘲「抵死」　元旦履新允跟進小西灣建站

新一屆立法會議員明天（1月1日）正式上任，民建聯的候任立法會議員梁熙今早（31日）出席商台節目時，重提在選舉論壇上稱「為西灣河爭取地鐵站」一事，他稱事後遭網民改花名，包括「西灣河梁熙」、「倒抽一口梁熙」等，直言自己「抵死」，強調當時選舉每日擺街站，「精神都唔夠」，最終不小心將「小西灣」說成「西灣河」。

梁熙又指政府現時並非以基建先行，他上任後定會爭取小西灣建地鐵站，包括要求立法會秘書處就項目作研究。



民建聯梁熙曾在選舉論壇提及要「為西灣河爭取地鐵站」，引起市民一時熱話。（民建聯影片截圖）

梁熙在港島東選區獲26,799票當選，相比起民建聯其他直選成員，取得票數為最低，被問到會否「對唔住」民建聯？梁熙稱整個團隊都非常努力，加上他是新人，51天的選舉期每天擺街站爭取支持，但直言這次支持者和反對者的反應都相對冷淡，讓他較難研判選情。

對於港島東直選落敗者、非建制派的潘焯鴻，早前讚他思路快、見識廣，呼籲他退出民建聯。梁熙稱多謝對方抬舉他，但認為對方真正意思並非要他退黨，而是要「踩吓民建聯」，強調不覺得民建聯對他來說是綑綁。梁熙強調雖然港島東競爭激烈，但選舉過後大家「可以好Friend」，當中包括潘焯鴻。

梁熙又稱，不認為立法會會成為橡皮圖章，強調將會「是其是、非其非」。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會不變橡皮圖章：勿只看投票結果

至於89名候任議員早前發表聯合聲明，回應警方國安處拘捕多名《立場新聞》高層，梁熙表示，早前出現的社會撕裂與假新聞和煽動仇恨有關，認為不應有太大空間去宣揚犯罪的理念。

梁熙亦不認為立法會將成為橡皮圖章，強調會「是其是、非其非」，又舉例指一個家庭當家人有錯誤，其他屋企人都會作出批評。他認為大家不應只看議案的投票結果，因議員在審議過程中亦有努力，如將議案修改至大家接受的方案。