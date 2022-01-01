發新年祝賀盼與新議會合作　李家超：由破壞年代進入建設年代

踏入2022年，政務司司長李家超今早（1日）發表網誌，祝願市民新年進步、身體健康。回顧過去一年不同挑戰，雖仍受疫情困擾，但整體活動正常、經濟穩步復蘇，更重要是社會回復安全穩定。他稱2022是建設年、發展年，亦是回歸25周年的喜慶年，希望同新一屆議員良性溝通及合作，同時用好中央支持政策，建設好香港。



李家超解釋建設年，是因為《港區國安法》及「完善選舉制度」落實「愛國者治港」，回到「一國兩制」正確軌道，香港由破壞年代進入建設年代。而發展年則是，香港在國家「十四五」規劃等政策支持下，前景一片光明，未來會努力提升競爭力，積極融入國家發展大局，強化國際大都會地位，鞏固香港成為聯繫世界通道，提升作為國際城市的角色。

至於喜慶年，身兼統籌25周年慶祝活動的督導委員會主席李家超，表示政府已籌備了逾百項慶祝活動，將有連串節目供市民參與，例如各區嘉年華會、水上活動遊戲、親子營等。14個香港駐海外經貿辦也會舉辦「香港周」或「香港月」，以推廣香港；一系列與創新及科技相關的慶祝活動，就有「大灣區院士高峰論壇」及「2022互聯網經濟峰會」。