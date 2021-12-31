陳祖為辭任港大職務　嘆不能再暢所欲言　盼兼容並包顯大學氣節

香港大學政治學教授陳祖為辭任港大職務，他今早（31日）在社交網站發帖，告別30年的港大教學生涯，形容自己是「幸運一代中一個幸運的人」，又指過去30年也許是港大最燦爛的日子。他指圓滿的告別是朋友間的歡聚暢言、盡歡而去，但可惜在今天香港及港大低氣壓下，成為不可能的事。



陳祖為打譬喻，指筵席到末段氣氛變壞，「不能再暢所欲言，底下盡是隱藏了的心結」，盼望港大未來可以秉承「獨立之精神，自由之思想」和「兼容並包」的宗旨辦學，唯有這樣才能顯出大學氣節和價值。不過，他說在今天艱難的環境中，有這種盼望很可能會帶來更深的失望。



退休後本獲續約五年 決定辭職：是離座時候

今年已屆退休年齡的陳祖為，因為獲校方續約5年，現時任職港大公民社會與治理研究中心副總監。他稱2021年最後一天，也是自己最後的工作日，「今天的離去，既是退休，亦是辭職。」他坦承考慮過辭任決定是否正確、會否辜負期望，最終都認為是「該離座的時候」。

陳祖為又感謝90年代的港大，為他提供了上佳學術環境，有足夠機會和時間著書立作，不限題材、沒有禁區，可以自由追尋學問。而過去港大不少挑戰自己都有參與，組織過抗議，也協助管治和建立制度，與各層級同事建立互信，「不知道也不會去想誰是我的敵人。」他說，大學教育對人以至整個家庭都很重要，除了在課堂內啟迪同學，也會在課堂外聆聽他們的憂慮和傷痛，除了學業家庭，還有政治參與的掙扎等。

陳祖為曾任校委 公開質疑解僱戴耀廷決定

港大近年成為政治風眼，陳祖為曾任校委會成員，在一連串港大事件中都有開腔，包括批評解僱副教授戴耀廷是「政治任務」，令港大賠上聲譽；2016年學生圍堵校委會，陳也出聲明，表明不認同校委會主席李國章批評學生尤如吸毒。

陳祖為同時是公民創黨成員，其後與湯家驊創辦智庫「民主思路」，但已先後退出兩個組織，他過往不時就反修例等不同時政議題發表意見，質疑政府。