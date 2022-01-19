滅鼠令｜田北辰：交出倉鼠建議「唔湯唔水」　陳肇始：風險減最低

政府昨日（18日）因應銅鑼灣寵物店同時出現倉鼠、店員及顧客染疫，決定人道毀滅2,000隻倉鼠及小動物，惟至今未確定事件是否涉及「倉鼠傳人」。實政圓桌立法會議員田北辰，今日（19日）在立法會討論竹篙灣防疫措施時，表示理解「滅（倉）鼠令」令市民不開心，但稱疫情半日也嫌長，認為當前最緊急是處理「鼠患」，認為若政府不處理，提升了竹篙灣服務質素也「搞唔掂」疫情。



寵物店爆疫，漁護署強烈建議上月22日或之後在本港購買倉鼠的市民，將倉鼠交予漁護署「人道毀滅」，田北辰質疑既然倉鼠有播毒風險，為何不強制市民交出倉鼠，認為當局「強烈建議」市民交出倉鼠是「唔湯唔水」。食物及環境衞生局局長陳肇始強調，回收倉鼠的做法是希望把感染風險減到最低，稱政府當然可透過法律強制，但認為做法體現了市民對防控疫情的責任義務，又稱已經有市民致電部門交出倉鼠。



田北辰。（羅君豪攝）

張國鈞：為倉鼠檢疫、打針的建議不可行

民建聯立法會議員張國鈞則表示，理解政府今次的做法，相信是憂慮在倉鼠身上會否出現新型的變種病毒，希望防患未然，否則有造成大規模爆發的風險。他強調，坊間出現讓倉鼠隔離檢疫、甚至接種疫苗的建議，但他認為這些建議均不可行，為倉鼠檢疫甚至會導致負責的工作人員風險大增。不過，他亦表示理解愛護動物人士對政府的決定感到不滿。

張國鈞。（羅君豪攝）

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼

