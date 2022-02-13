情人節︱婚紗店收款後突結業涉詐騙　涉款近百萬事主追討無門

婚姻是人生大事，新人當然希望辦得妥妥當當。工聯會立法會議員鄧家彪於今日（13日）情人節前夕召開記者會，指有婚紗店在網上招徠生意，向事主收取試身、租用等服務費用後，於去年12月突然結業，逾百苦主受到影響，涉款數千至數萬元不等，共計款項估計近百萬元。有新人甚至在婚前一天才知公司倒閉，大失預算兼求助無門，在街頭痛哭。

鄧家彪批評，涉事公司涉嫌在明知有可能不能提供服務之下，仍然向事主收取費用，涉違反《商品說明條例》，有詐騙成分；公司更開設不同名稱的「分身」在網上宣傳，逃避法律責任以及令事主難以追查。他要求海關嚴肅跟進調查，政府亦應審視現行法例對消費者的保障是否有不足。



公司收款後結業 涉款近百萬元

工聯會社區幹事李嘉恒簡介，是次案件苦主多達110名，估計涉款接近100萬元，個別事主最高損失36,200元。有多名事主在網上收到一間名為「Dolly Bridal」的婚紗店廣告，試身過後付款買了套餐服務，包括租借婚紗、男方禮服、攝影等。但最終，該公司在去年12月突然結業，連負責人都失去聯絡，相關的銷售員亦已離職多時。

有事主及後嘗試聯絡政府部門跟進，海關已立案調查。至於消費者委員會則回覆指，可做的事有限，因負責人已失去聯絡，消委會的職能只是負責調解。李嘉恒形容事主現時狀況是「追討無門」。

工聯會立法會議員鄧家彪、社區幹事李嘉恆。（記者會直播截圖）

公司無預警下結業 門市人去樓空

苦主「YY」（化名）指，2020年3月13日到了上述公司的門市試婚紗，當時在店員推銷之下，以7,888元購買服務，原定去年3月結婚。後來由於疫情關係，輾轉改到今年3月，但去年12月再到相關公司門市再試婚紗時，發現公司已沒有營業，WhatsApp聯絡不上，原本在荔枝角的婚紗店已搬到觀塘都沒人通知，但觀塘的門市同樣沒有開門，fb、IG專頁都已關閉（按：在記者會前夕突然重新開啟）。她後來經過與不同苦主交換資訊後，發現該公司不斷「轉名」宣傳，懷疑有心騙取金錢。

苦主羅小姐指，原定在今年3月31日結婚，後因私人理由改為4月29日，去年11月11日到了涉事婚紗店試婚紗，以轉數快形式交了2,888元。她今年2月初，想一併試雙方家長的禮服時，發現該公司已聯絡不上，WhatsApp至今都是「單剔」（即對方號碼沒有收到訊息）。她目前已找到替代服務。

社交網專頁於記者會前突然可重新連接

苦主曾小姐表示，於2020年1月31日透過社交網廣告認識該公司，同年3月被要求到另一間婚紗店試身，當時店員表示其實兩間公司是同一個老闆，所以婚紗可共用。她的婚期由於疫情關係多次改動，最新為今年8月。她所購買的服務，前後涉及約3萬多元。

她於今年1月4日，與Dolly Bridal確認最新婚期時，發現對方的WhatsApp已「單剔」，後來聯絡當初跟進帳單的銷售員，對方表示已離職半年，細查之下才發現公司已於去年12月倒閉，所有員工已經被遣散，全部該公司當初留下來的聯絡電話都已停用或找不到人，據了解公司老闆連資產都已賣盤。

有新娘因婚紗店結業 無法按時上頭

曾小姐反映，婚紗店如此突然倒閉，對新人造成金錢損失之餘，更大問題是花更多心力重新購買服務。目前已有多名事主報警，但警方表明沒什麼事可做到，現時個案由海關跟進。

羅小姐亦指，結婚是一生人一次的大事，新人都希望選好合適的服裝，留下美好的回憶。她指，得悉有苦主在結婚前一天前往婚紗店取衫時才發現公司倒閉，大失預算，趕急地在觀塘同區尋找未關門的婚紗店，焦急到在街頭痛哭，幸好最終都找到好心的婚紗店，召來師父即場改好婚紗借給對方。不過由於中式婚宴講求吉日良辰，新娘由於趕著找新婚紗，已不能按時上頭。

有事主初步拆解涉事婚紗店的營運方式：有兩間公司在網上宣傳，在第三間公司試身，最終收款的卻是第四間公司。苦主之一曾小姐更指，涉及的「分身」可能進一步多間8、9個。（鄧家彪議辦提供）

「多重影分身」改名宣傳 涉最多8、9個名稱

李嘉恒指出，涉事公司有多間「分身」，有事主收到A、B兩間公司的宣傳，最終試身的卻是在同一間婚紗店C，最後收款的卻是另一間D公司。他追查之下發現，涉事公司於2019年後，至少轉了3個不同地址，懷疑他們有系統地利用不同「分身」，開啟一些沒有註冊的「網店」作宣傳之用，這種情況下事主得不到充分保障。他認為，政府部門有需要檢視一下，是否現時法例有漏洞。

曾小姐補充，據其與多名苦主聯絡得出的資料，涉事網店所用的名稱，可能多達8、9間，全部用同一個地址、電郵、聯絡電話，最終結業時引發連鎖效應。

鄧家彪：行為如同騙子 做法無良

鄧家彪指，疫情下新人辦婚事壓力已很大，經常都要擔驚受怕，會否臨時有嚴厲的社交距離措施導致婚宴辦不成，如今再遇上這種如同騙子的行徑，情況雪上加霜，批評有關公司做法無良，並且涉及不妥當接受付款，如果公司明知有機會不能提供服務之下仍然向事主收款，就是違反《商品說明條例》。他指，過往跟進其他類型個案時有成功案例，事主可以追討退款，因此海關必須嚴肅跟進執法，起訴不良商人。

他又指，留意到涉事婚紗店在收取部分事主費用期間，堅持只收現金或EPS，拒收信用卡。他指婚紗服務涉及較大額交易，很難想像為何不肯收取信用卡，又指信用卡有退款機制，但現金交易則沒有，因此提醒消費者，當見到商戶在大額交易時堅持不收取信用卡時，須加倍留神。鄧亦建議，消費者不要單信社交網上的廣告，要注意商戶的口碑。