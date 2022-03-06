疫情︱孫春蘭加入援港抗疫　拆解與韓正、夏寶龍三人分工

《香港01》早前報道，排名僅次國務院副總理韓正、素有「中央抗疫第一猛將」稱號的副總理孫春蘭，已經連日來在北京就香港抗疫工作作出指示。

國家主席習近平上月16日就香港疫情作出重要指示，強調要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，韓正今日（6日）會見港區政協委員就透露，上月曾與國務院港澳辦主任夏寶龍親赴深圳，與特區政府官員統籌抗疫工作。孫春蘭是第二位參與援港抗疫工作的國務院副總理，規格罕見。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，孫春蘭加入指導援港抗疫工作，可以提升統籌效率，以及設計更加細緻的政策方針。



自習近平發出「抗疫令」後，中央援港抗疫工作一浪接一浪，包括援建多個方艙醫院、保障鮮活食品和日用品供應，又派出內地專家組來港指導抗疫。事實上，韓正、夏寶龍2月中到深圳與港府官員見面後，夏寶龍一直坐鎮深圳，連續多日主持召開支援香港抗疫工作協調會，具體內容包括加快建設方艙醫院、調集援港醫療物資、優化供港生活物資跨境運輸等。

不過，本港第五波疫情一發不可收拾，確診個案幾何級上升，中央須調動更多人手、資源支援香港，雖然夏寶龍是全國政協副主席，屬國家領導人級別，但管不了商務部、交通部、國家衛健委、地方政府等，因此當孫春蘭加入香港抗疫工作後，國務院體系高層領導可直接參與，強化整個支援體系，提升協調效率，迴避由於制度設計可能產生的障礙。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：韓正訂總方針 孫春蘭協調動員

劉兆佳指，韓正是主管港澳事務的中共中央政治局常委，很難要求他從事一些日常具體工作，所能做的是代表黨中央領導核心，制訂總方針，將協助香港抗疫定性為頭等大事，得以從全國各地部門調動資源，助香港抗擊疫情。

他指孫春蘭的參與，能讓中央協助處理一些比較實在的政策、協調和動員工作，「在韓正所講的總方針（中央對香港有求必應）之下，（孫春蘭）可以設計多一點具體範疇的日常工作，例如針對醫療系統、人心穩定、交通、供港物資等等，作更具體的指示，這些工作都是有助於抗疫，或是由疫情引發的各種問題。」此外，由於國務院直接統領各個部委，由國務院高層領導後協調效率可望提升。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

指中央對特區政府工作失望

劉兆佳強調，孫春蘭為本港抗疫工作作出指示，不是要取代特區政府的主體責任，但從中央官員一個接一個開腔，可以看出中央對香港防疫成效並不滿意：「中央不會看你的『程序』，而是看你的目標、做出來的成績和效果，中央肯定是不滿意的，甚至可用『失望』形容，中央認為特區政府的工作成績、勇氣和承擔、對人命的重視，並不合格。」