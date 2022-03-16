立法禁追租5方面「減辣」　不涵蓋郵輪、超市　業主可減租換豁免

政府擬立法禁止業主，向受疫情影響的指明處所商戶追租，草案周五（18日）刊憲，下周三（23日）提交立法會首讀。財政司司長辦公室向立法會遞交的文件顯示，原方案將有五項修訂，原有「禁追租」期可長達半年，「減辣」後列明保護期為三個月，不再有「可延長三個月」的伏筆；業主若透過協商與租戶重新簽訂新租金協議，即可免受條例規管。



在涵蓋行業方面，原擬包括第599F章的23個表列處所，但文件顯示郵輪和超級市場將不包括在內。



財政司表示，行政會議昨天（15日）已通過建議向立法會提交草案，指原方案因應各方意見，相信經優化後已取得適當平衡，既可為商戶提供所需保護，又可回應某些受影響業主所提出的合理關注。



五招為「禁追租」減辣 強調符合《基本法》人權條文

財政司表示，草案旨在為受疫情影響商業租戶提供短期保護，五項優化措施包括：

1、縮短「禁追租」期為三個月，將由法例生效日期起計；

2、條例將同時訂立相應暫緩期，禁止銀行等貸款人向受影響業主採取行動；

3、租賃雙方如透過協商簽訂新租金協議，即獲租戶獲減租或通融繳付，業主將可免受條例規管；

4、受影響的業主或租戶亦可延期繳付差餉及地租，並毋須支付附加費或利息；

5、受影響小業主等，可透過政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，獲得相等於三個月租金的免息墊支貸款，上限為10萬元。

條例列明，如業主在「禁追租」期內，對欠租商戶採取任何指明行動，包括追討沒有繳付的租金、沒收按金、終止租約、中止提供公用設施等服務、或呈請破產、清盤等，即屬犯罪。業主可被處以相當於兩倍欠租的罰款，在任何情況下不少於50,000元。至於受影響業主，亦獲相同保障，違法的銀行等貸款人，可處相同罰則。

當局解釋，優化措施提供了誘因讓業主與租戶，在期內重新議訂租約，獲得立法會工商事務委員會大多數議員支持。「禁追租」的措施亦可避免中小企倒閉引發骨牌效應，令較低收入人士失去工作，強調措施符合《基本法》有關人權的條文。

財政司司長陳茂波在最後一份《財政預算案》宣布「禁追租」措施。（政府新聞處圖片）

業主認為有違合約精神 政府：已回應關注

政府表示，措施獲得零售、餐飲等多個組織支持，認為租金開支是決定商戶生死存亡的一大因素，措施為他們提供了喘息空間，也讓業主有較大意欲與租戶透過協商調整租金和處理繳租事宜。至於地產建設商會及一些商廈業主則認為，租戶最終或因經營困難而逃避繳付欠租的責任，令他們蒙受損失，做法亦影響自由市場的運作、以及合約精神。個別小業主更可能因而陷財困。

政府則指，香港銀行公會已表明會跟從金管局的指引，彈性處理業主因租金收入減少而令還款能力受影響的個案。另外，政府會為受影響小業主提供「百分百擔保」貸款。