新民黨夥慈善機構推過渡性房屋　葉劉：可裝冷氣　已收數十申請

新民黨主席葉劉淑儀今日（27日）於社交網表示，該黨聯同慈善機構承辦一個位於堅尼地城的過渡性房屋項目，即將可以租予有需要的市民，她表示到場視察後對項目十分滿意，至今已收到數十個申請，希望政府可盡快批出更多項目。



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共16單位「八大八小」

葉劉指出，上周五與黨友到不同地區上樓派發抗疫物資予獨居長者，同時到堅尼地城視察一個由新民黨聯同一家慈善機構、承接運房局邀請承辦的過渡性房屋項目。項目位於堅尼地城厚和街及北街，合共16個單位，她形容單位面積是「八大八小」，大型單位可住四至五人、小型單位則可住二至三人。「政府向每個單位資助二十萬裝修費，在各界募捐相助下，因此每個單位均可作適度翻新及安裝冷氣。」

葉劉續指，到場視察項目後亦感到滿意，「發覺單位面積雖然不大，但地方尚算寬敞及光猛，整體設備齊全及非常整潔。再加上地點便利，鄰近堅尼地城港鐵站，步行只是數分鐘路程，租金卻十分相宜，根據政府規定，月租大約三至四千元，友人向我表示在相關地點租住同類型單位最少也要萬多元，相信對住在劏房的住戶有很大幫助。」

由於疫情關係，新民黨早前並有並未大肆宣傳此項目，但至今亦收到數十個申請，葉劉希望當局能夠盡快批出更多申請，幫助更多有需要的劏房戶。