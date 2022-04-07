特首選舉︱澳門一人模式為何適合香港？劉兆佳：愛國陣營團結未足

特首選舉提名期第4天，政務司司長李家超昨日（6日）下午辭任並即時休假，準備參加特首選舉，政界指李家超是「唯一人選」，今屆特首選舉會奉行類似澳門的「一人模式」。

現行選舉法例下，一人參選仍須751名選委投票支持才可當選，但在無競爭對手下，候選人答問大會勢必成為李家超的「獨腳戲」，以往特首選舉候選人針鋒相對的情況將不復見。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，「愛國者治港」的格局新建立，愛國陣營內部的團結性仍未足夠，在複雜多變的內外形勢下，須嚴防敵對勢力趁機生事、挑撥離間，因此「澳門模式」是較穩妥做法。



▼過去三屆特首選舉有人競爭 候選人論壇火花四濺▼



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過去三屆火藥味十足 選舉論壇妙語連珠

民主派汲取2002年董建華在無人競爭下自動當選連任、2005年曾蔭權於補選中自動當選的經驗，於2006年起的選委會選舉中積極搶攻，越過提名門檻，因此2007、2012、2017年三屆行政長官選舉，民主派皆有提名候選人參加。

其中2007年特首選舉，破天荒舉行電視直播辯論，曾蔭權與梁家傑兩人針鋒相對、火花四濺，雖然對最後結果無實質影響，但無可否認提高了選戰氣氛，吸引到香港大眾市民關注。2012年唐英年公開批評梁振英「你呃人」（梁振英否認說過要出動催淚彈、防暴隊對付反對23條立法的示威者）；2017特首選舉曾俊華批評林鄭月娥「三低」（低民望、低能量、低認受性）、林鄭公開表示如果主流民意認為她不適合當特首就會辭職，都是在選舉論壇上的「經典金句」。

在新選舉制度下，候選人須獲五界別至少15張提名票，合共不少於188票才可入閘。而第五界別等同「國家隊」，加上選委會內民主派已基本「清零」，因此今屆特首選舉在入閘第一步上，已由中央掌控，無人有能力「衝燈」成為候選人。如果今屆特首選舉真的只有李家超一人參選，幾可肯定上述火花四濺的情況不再復見。雖然在現行條例下，即使只有一人參選仍需經過投票才能當選，但相信選舉會在一片「和諧風」之下舉行。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：一人參選仍可舉行大型競選造勢

劉兆佳指，「一人參選」未必是新選舉制度之下的常態，不排除往後的選舉仍有競爭。不過現時是「愛國者治港」確立初期，愛國陣營的內部團結性仍有待建立，再加上內外敵對力在國安法訂立後只是處於「休眠狀態」，不排除他們可以透過其他途徑製造事端，試圖左右選舉，散播不利選舉順利完成的資訊，離間挑撥中央與特區，以至不同候選人之間的關係。

因此在這情況下，劉兆佳認為在複雜險惡的國際形勢下，中央自然不希望愛國陣營產生惡性競爭、造成分化，這也不利港府日後施政，「況且從中央角度看，也未必同時有那麼多人可以接受，中央要衡量內外環境，找出最適合貫徹未來幾年方針的人，可能只得一個人合適。」他又認為，即使只有一名候選人，同樣可以進行大型競選造勢工作，但疫情下無可避免一些活動會受到限制。

李家超已辭任政務司司長，準備參選特首。（羅君豪攝）

蔡子強：有競爭選舉 候選人更有動力完善政綱

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，站在市民大眾角度，即使無份投票，當然也會希望選舉有競爭，可以通過辯論了解候選人之間的政綱、能力等，而候選人即使預先獲得「祝福」，都要積極向選委爭取支持，許下更多承諾。候選人亦要花心思準備辯論和公開演說，政綱推陳出新，爭取市民的支持，例如上屆林鄭月娥明知民望落後曾俊華，就要防止當選時「民望輸得太難睇」，談更多民生。

他指，「正如為什麼很多政治人物當選後都會有民望相對高的『蜜月期』，就是因為一段密集的選舉工程，候選人可以透過互動爭取市民的支持，而非只是單向的演說。」如果選舉最終只有一名候選人，加上今屆選舉由醞釀真正人選到正式選舉日只有一個月時間，很多選舉工程都要「壓縮」，相信這些爭取支持的競選工作難以進行。

不過，蔡子強相信在目前政治環境下，民意非北京首要考慮，最重要的是防止建制陣營撕裂，「以往的選舉造成很多建制內部的挪裂，最典型的像2012年唐梁互揭醜聞，演化成惡意攻擊，甚至可以說，當年是史上最『難看』的特首選舉，相信北京最怕這類事情再次發生。」