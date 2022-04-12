拆解李家超、林鄭月娥微妙之別　顯現著重團隊與個人性格分野？

特首選戰進入「直路」，宣布參選特首的前政務司司長李家超，及已放棄角逐連任的特首林鄭月娥，兩人的表現在近日成為政界「花生」，有心水清的人特別提醒，兩人面對傳媒的對答措詞，或許可見兩人施政方針分野的端倪。

李家超周一(11日)會見傳媒時闡述其施政理念，「唔係我一個人開新篇，係共同開新篇，團隊放諸於政府就係公務員，放諸社會就係共同力量」，多番強調管治是「團隊」，雖然實際表現有待未來驗證，但反觀林鄭月娥同日強調「自我」，以「我」為開首的句子多達30次，政界不少人都曾明批暗踩她剛愎自用，或許聽其言已可知一二。



李家超上周三宣布辭去政務司司長一職參選特首，他多次強調(資料圖片/ 梁鵬威攝)

語言能反映思考模式，一個人的公開言論，盡見林鄭月娥與李家超的微妙之別。

李家超上周三宣布辭去政務司司長一職參選特首，他周一繼續競選工程，拜會多個社團及建制政黨選委。他數次會見傳媒時再次感謝其競選團隊協助，表明當下目標是簡介未來施政理念，及盡量爭取支持，又以其競選口號「同為香港開新篇」為例，指自己重視「共同力量以及團體精神」，與他日前於宣布參選的記者會提及要強化「我和我們」的團隊文化「一脈相承」，「唔係我一個人開新篇，係共同開新篇，團隊放諸於政府就係公務員，放諸社會就係共同力量。」他又謂，對付每一問題均會動員全體參與，「只要齊心就會事半功倍。」

林鄭月娥 早前宣布放棄角逐連任。(資料圖片)

相反，即將無官一身輕的林鄭月娥，今日於例行抗疫記者會則不時流露其行事方式。她聯同教育局局長楊潤雄交代復課時間表及具體操作時，席間主動展示和重提「自己」於2003年沙士襲港期間的一則署長隨筆，指當時兩個就讀小學的兒子正處於成長階段，並談及自己作為家長當時對復課的所思所想，表達與全港家長目前處境「感同身受」。

她根據個人經歷「動之以情」無可厚非，但同時可見其制定復課安排、甚或各項施政時，或不多不少納入其主觀情感考慮。其言辭亦或可反映其以自己為本位的態度，單是今日記者會，她以「我」為開首的對白已出現最少30次。

事實上，向有「好打得」之稱的林鄭月娥，雖然當年競選特首時以「We Connect」作為競選口號，但其上任後以來，屢見施政爭議，包括2019年引爆的反修例風波，令特區政府陷入前所未見的管治危機，社會出現嚴重撕裂，林鄭月娥亦不時被批評自我感覺良好，後續的疫情防控失效，亦見其剛愎自用作風。

她於第五波疫情高峰期間，多次出席記者會堅持除下口罩，稱市民需要感受其情緒，這種強烈的個人性格與港人期望「愈走愈遠」，據香港民意研究所最新調查結果所示，林鄭月娥民望跌至近2年來新低，以100分為滿分僅得26.6分，更有41%受訪者給予零分。

一個勝券在握的未來特首，與現任特首在言語措詞之間的微妙分別，或許已折射兩人的施政分野。當然，李家超尚未「上位」，「埋牙」落場時是否能讓香港人感到革新的政府，讓不同陣營的香港人誠心悅服感到朝更好的方向前行，有待時間驗證，有待民意考驗。