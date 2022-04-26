議員聯手推智慧綠色城市　促立法限碳排放　統計處改組大數據局

由選委界立法會議員葛珮帆、陳紹雄及林筱魯，聯同資深工程師及科技專家成立的「智慧生活促進組」，今日（26日）召開記者會，倡議新一屆政府建設智慧綠色宜居香港，提出4項利用科技創新基建及綠色生態系統的「智慧生活」深化建議，包括立法規管建築工程及樓宇的碳排放、善用科技大數據、發展智慧綠色經濟生態圈、以及加快人才培訓，務求為市民創造更舒適健康的生活環境。



倡設開發及建築監管系統 葛珮帆：扶助綠色港企

選委界議員葛珮帆表示，香港的土地和房屋供應不足，政府必須壓縮規劃程序及加快建築流程，建立土地開發及屋宇建造流程監管系統，明確各個部門的職責，理順部門間的管理協調。她指現時政府內部採購標準不統一，建議優先採購本地綠色科技、回收再造的產品和服務，以支持本地綠色企業。

環境局去年訂立目標，期望在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，爭取2050年前實現碳中和，葛珮帆建議政府研究立法規管建築工程及樓宇的碳排放量，建立碳審計、碳強度標準的系統及數據庫，確保未來基礎設施促進市民日常生活變成低碳化。

科學園。（資料圖片）

林筱魯：政府統計處應改組為「大數據局」

本身是城市規劃師的議員林筱魯則指，單從法例方面無法解決行政繁冗，善用科技及大數據可助加速流程處理，將政府統計處改組成「大數據局」，中央、統一收集整理分析數據，加設地理資訊及統計專隊，負責收集、分析、整理及開放有用的數據 ，不只是「為開放而開放」未經整理的原始數據。

林筱魯指，香港應積極利用國際金融中心優勢及健全法律制度，配合及互補內地幾個碳排放交易中心的功能，面向世界，發展香港成為國際及亞太區碳排放交易中心，同時加快與內地研究區域碳市場的深化發展、創建適用於大灣區的減排機制，務求香港在2050年達致碳中和的目標，並助力國家實現「雙碳」目標。他指，政府應加強推動及促進環境、社會和管治的可持續發展概念在香港各行各業、中小微企、以及家居的發展和廣泛應用，令本地減碳過程與經濟民生發展相輔相成，應對氣候變化。

陳紹雄：將電腦編程及人工智能列中小學必修課

本身是工程師的議員陳紹雄則希望，政府提高年青一代對綠色城市的了解，提高對相關產業的認識，將編程及人工智能列為中、小學必修課程，建立香港綠色經濟人才庫，同時檢視及提高政府官員的科技素養及創科管理能力，優先取錄備有創科經驗的專才加入公務員團隊，並可在公務員學院加強智慧城市及相關科技的培訓 。