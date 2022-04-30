曾鈺成：港人國民認同感左右自治前景　中央短期內難恢復信心

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成今日（30日）在一個網上研討會表示，香港的自治權會否受到限制，視乎能否說服到中央，港人的國民身份認同強烈，但預料短期無法做到。他相信中央仍決心在港實施「一國兩制」，但會否與港人期望的「一國兩制」完全一樣，則是另一問題。



運輸及房屋局前局長張炳良在同一研討會上指，中央對目前港人的國民身份認同感到不安，人心未完全回歸，需要透過國民教育增強年輕一代對國家的歸屬感。



夏寶龍推翻鄧小平說法 愛國須支持社會主義

曾鈺成表示，對於中央和特區政府而言，國民身份認同是成功實施「一國兩制」的重要元素。對中央而言，具有強烈的國民身份認同等同「愛國」，至於何謂「愛國」，在不同時期有不同詮釋。

曾鈺成指，已故國家領導人鄧小平在1984年提到，「愛國」不等於要求港人支持中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國和香港，以及不損害香港的繁榮穩定。但2021年港澳辦主任夏寶龍提到，「愛國」等同愛中華人民共和國，中國憲法第一條列明社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，意味着若不支持中國社會主義，不能說是「愛國」。

他表示，未來香港的自治權會否受到限制，視乎能否說服中央，港人已產生強烈的國民身份認同，但他相信短期內不會出現。在那一日之前，「一國兩制」仍存在不穩定和疑慮，不過他相信中央有決心實施「一國兩制」；會否與港人期望的「一國兩制」完全一樣，則是另一個問題。

佔中起遷怒中央 張炳良：中央認為屬忠誠問題

談及2019年反修例風波，曾鈺成說，很多年輕人在2019年感到憤怒，回歸首20年，當市民不滿政府施政時，一般將矛頭指向特區政府。但自2014年佔中起，部分不滿政府政策的年輕人，將憤怒轉至中央政府，甚至開始思考若香港脫離中國會否是更好的選擇。張炳良說，經過反修例事件，中央認為香港已不單是出現了國民身份認同的問題，而是對國家忠誠度的問題，需要規管。

科大環境及可持續發展學部環境研究所首席發展顧問、環境局前副局長陸恭蕙稱，自殖民地年代起，香港很少有國民教育，例如像外國在幼稚園教唱國歌的做法並不普遍，很多港人不習慣國民教育模式，又指在用字上，在內地談及「愛國」似乎是較普遍及中性；但在香港說自己「愛國」，對部分香港人而言是可笑用詞。