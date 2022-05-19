林鄭引用英文諺語　指保護兒童是社會各界的責任

香港保護兒童會「童樂居」事件引起各界關注，特首林鄭月娥今日（19日）主持兒童事務委員會第13次會議，引用英文諺語「it takes a village to raise a child」（意指養育兒童需要集合全村之力），表示保護兒童不僅是政府的首要任務，也是所有服務提供者、校長及教師，最重要的是父母的責任。



林鄭月娥主持兒童事務委員會第13次會議，並與委員合照。（政務司司長辦公室）

委員聽取了「童樂居」事件後政府檢討兒童住宿照顧及相關服務的內容，涵蓋三個主要範疇，即服務規管及監察、服務規劃及提供，以及服務質素及員工培訓，該檢討將於9月完成。另外，會上亦檢討了259宗18歲以下兒童死亡個案，其中100人死於非自然因素，大多數是自殺，其次是意外死亡。委員支持及早落實兒童死亡個案檢討委員會的各項建議。

林鄭表示，2021年《施政報告》提及，政府會推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，勞工及福利局目標是明年上半年向立法會提交法案。委員備悉政府以恪守愛護兒童及支援家庭為原則的穩控疫情的工作。如個案涉及兒童，政府致力確保所作的每項決定，必會考慮兒童及其家庭的利益。政府會避免在住院或檢疫期間把兒童與父母分開，並會充分顧及受影響兒童的特別需要。