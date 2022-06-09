未來基金不收效？議員倡政府成立創投機構　仿傚淡馬錫主動出擊

政府2015年撥款逾二千億成立「未來基金」，作較高風險的長遠投資；本屆政府前年再在基金下設「香港增長組合」，旨在策略性投資於「與香港有關連」項目，提升香港產業競爭力、及鞏固金融商貿和創科地位。

立法會今日（9日）通過議案，要求政府善用「未來基金」，不應只着重投資回報，更要以長遠改善香港產業及就業結構作為投資目標，推動產業多元化。除了委任投資機構，政府應「落水」參與創投，盡快制訂產業發展藍圖，引導未來投資方向。



+ 1

政府前年在「未來基金」中撥出220億元成立名為「香港增長組合」的投資組合，本年度加碼100億元，並分兩部份，其中50億元為「策略性創科基金」，另外50億元為「大灣區投資基金」。提出議案的選委界議員洪雯，建議政府善用「基金」積極培育創科產業、戰略性新興產業等新增長點，政府應在投資方面扮演更積極角色，仿傚新加坡的淡馬錫控股等，港府可考慮直接出資設立創投機構「港創投」，運作上獨立於政府之外。

選委界議員黃元山提倡，投資於具潛力商品化，且研發周期長、資金需求大的大學「深科技」項目，以發揮香港的大學研究優勢。紡織及製衣界陳祖恒則建議借鏡淡馬錫基金，就未來投資重點訂立明確目標，例如跨行業數字科技。選委界議員吳傑莊要求透過長線投資，促進再工業化，協助香港優勢產業擴展到大灣區發展。

「香港增長組合」已任命8名投資合夥人

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，就50億元的「策略性創科基金」，現正進行相關的籌備工作，會邀請科技園和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會。他說，會不時檢視「香港增長組合」的投資情況，目前已取得良好進展，至今已任命8名普通合夥人，涉及行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等，政府會緊密監察合夥人的表現。