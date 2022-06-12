專訪︱會計師公會提高參選門檻　林智遠稱非政治審查：杜絕假會計

立法會正審議《2022年專業會計師（修訂）條例草案》，涉及修訂會計師公會理事選舉制度。草案建議由目前每年舉行理事選舉，改為兩年一次，並提高選舉門檻，候選人提名數目由現時兩名增至10名，並要求獲得兩名「會計及財務匯報局諮詢委員會」成員提名。



本身是會計師的選委界立法會議員林智遠，接受《香港01》訪問時表示，以往會計師公會每年舉行一次選舉，欠缺穩定性，加上選舉政治化，令公會轉而關注一些非專業議題，忽略了業界議題和金融發展需要。他強調修改公會選舉制度並非政治審查，他會根據有意參選者的政綱、能力和經驗決定是否給予提名。



林智遠質疑，過往部份候選人以「投機」的心態參選，有候選人在不同年份參選的政綱和訴求也不一致，「佢地覺得邊啲issue sexy（具吸引力），吸引到選民，佢就去。」他指出，俗稱「艇仔」的假會計師問題橫行，卻一直未被公會重視，「點解會有假會計師，又未試過有假律師、假醫生？」他期望公會選舉改制後，可着力解決有關問題，例如成立舉報熱線及電郵，供會員舉報假會計師。

他提到目前公會改選一年一度舉行，新理事每年1月上任，至每年8至9月又要開始籌備選舉，沒有足夠時間規劃業界發展。他說，今次修例建議統一全部14名理事的選舉周期，改為每兩年選舉一次，同時容許副會長在毋須重選下，擔任新一屆公會理事，可延續公會政策。

林智遠指出，會計師公會自70年代成立至今，會員人數由當時數十人增至現時逾4.7萬人，提名門檻自然需要增加，「立法會選舉都係啦，功能組別與地區直選選民人數唔同，要求提名人數都唔同。」他強調提高提名門檻非政治審查，他會按候選人政綱、能力、經驗和言行，判斷參選人是否真心為業界服務。

政府架構重組每年增1.2萬元開支 林智遠：最重要有效果

新一屆政府上任在即，立法會財委會近日已通過政府架構改組方案，來屆政府將擴大成「三司三副司十五局」，每年員工額外開支增加約1.2億元。林智遠認為，政府架構增加多少人，花上多少錢也不重要，最重要的是能否以結果為目標，完成可衡量的施政目標，例如公屋輪候時間及人均住屋面積，也是量度政府施政的KPI（關鍵績效指標）。

他提及，政府架構重組涉及逾1億元，從市民角度似乎金額龐大，但若實際上有成效也是值得，「正如大家收到1萬蚊消費券，有冇諗過洗咗幾多錢? 大家開心，政府又開心，嗰度幾百億㗎喎。」