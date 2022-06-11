工聯會促政府改善外判制度　多向工友說明自身權益

外判制度一向被人批評剝削勞工權益，工聯會今日（11日）發表調查，指雖然2019年優化外判制度後，前線清潔及保安員的薪金普遍上升，但有部份人不知道有新增權益，包括約滿酬金等。



2019年優化制度後新增權益 部份工友不知情

工聯會立法會議員黃國、郭偉强，社區幹事黃遠康，今日公布調查結果，指2019年外判制度優化後，不少前線清潔及保安員的薪金都有提升，但部份工友並不知悉優化外判合約後的新增權益。調查顯示，40%受訪者不知道有6%的約滿酬金，25%受訪者並沒有約滿酬金。40%受訪者不知道8號風球開工有「工半」，40%不知道勞工假期有薪酬，另外有40%受訪者工時超過8小時。另外亦有受訪者表示，年假日數未與年資掛鈎。

促加強監察及調查標書分數和要求

工聯會提出多項建議，要求政府向所屬外判工友說明權益，以及加強抽查和監察。此外，標書評分制度的技術比重分數，可以加入「8小時工作」等，並在合約要求承辦商以約55元的生活工資聘請員工。

另外，工聯會亦建議，如外判工友在同一地點、同一崗位工作，年資應該可以累積，不會因轉換承辦商而重新計算。如該崗位有恆常需要，就應以長期聘用方式僱用員工。