湯家驊：泛民誤判北京會屈服　被標籤反中亂港「不公但自己攞嚟」

香港回歸25年，距離「雙普選」目標遙遙無期。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（18日）在電台節目表示，將香港民主運動全面敗退，歸咎於傳統民主派無法擺脫殖民地時期充當壓力團體的意識形態，誤以為製造壓力能令北京屈服。

湯家驊指，2019年修例風波期間，民主派不與「黑暴」劃清界線，並透過外部勢力壓迫北京，令中央無法接受。他認為民主派被加上「反中亂港」標籤是對他們不公，但有部分都是「自己攞嚟」。



稱有搞手指不擬「真佔中」 旨在換對話機會

原本是公民黨成員、其後在2015年退黨的湯家驊稱，自己離開民主派後，「觀感」較以往廣闊，過去身為民主派一員，「唔多唔少」被同事和戰友影響，現時回顧有另一番感受。他認為香港應透過政治對話，而非威迫手段爭取政治改革，但自2010年爭取「超級區議會」政改後，民主派與北京關係反而轉差，及後更提出「佔中」。

他說，有「佔中搞手」私下向他表示並非打算「佔中」，只是希望透過發起「佔中」換取與中央商討的機會，但他質疑該人政治錯判、「書生論政」:「你係叫一班血氣方剛嘅年輕人，幫你冒住坐監嘅風險去做呢件事？你有咩可能期望呢一班人會接受温和嘅政改方案？佢哋一定攞到盡。」

泛民對「黑暴」曖昧：中央無法接受借外力施壓

湯家驊說，2017年國家主席習近平強調不能逾越紅線，但2019年仍爆發反修例風波，民主派不肯與「黑暴」劃清界線，但又不認同他們的暴力行為，同時不願放棄透過外部勢力壓迫北京，令中央無法接受，將民主派視為「反中亂港」勢力。對於民主派被中央及建制派標籤為「反中亂港」，他認為「有啲唔公平，但有啲都係自己攞嚟」，如果民主派立場清晰，便不會有此觀感。

民主毋須靠票箱達致：執政者回應訴求就得

他指，目前看不到有適合的民主派領袖，願意在接受一國兩制的基礎上向中央展示政改意願。他稱，沒有選舉制度不代表社會不民主，如果政府回應民間訴求，某程度上已是民主社會，不一定透過投票箱達至民主：「只要政府或執政者某程度回應市民訴求、社會安定、市民安居樂業，其實呢個就係民主社會嘅目標，點達到目標並不重要。」

不能怪當權者 傳媒停運因不適應新環境

對於立法會出現「1比89」的局面，湯家驊稱這並不理想，中央當初都希望有更多反對派加入議會，又指這個局面是以往政治不平衡所導致，議會內有反對派不等於要癱瘓政府，當出現極端情況時，不能怪當權者有所行動。

他又對本港法治獨立受質疑感到氣憤，形容香港法官「難能可貴」，絕對沒有受到外界影響，不能說他們受中央操控。他不認同本港新聞自由受損，反問「你話用法律箝制傳媒，有邊啲傳媒執咗笠？」他稱有些傳媒自行停運，是由於他們認為自己無法適應新的政治環境。