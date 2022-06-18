喬曉陽：修例風波顯國安缺失直接影響國家穩定　須前瞻制度保發展

中國人民大學「一國兩制」法律研究所等學術機構今日（18日）線上舉辦「紀念香港基本法實施25周年：基本法理論研究回顧與展望學術研討會」，全國人大法律委員會前主任委員、全國人大常委會港澳基本法委員會原主任喬曉陽表示，香港維護國家安全制度曾存在明顯漏洞，本港要建立健全制度，讓法律制度與「一國兩制」一同成長，同時背靠祖國謀求發展與突破。



2018年喬曉陽訪港。（資料圖片/林若勤攝）

回應歷史新階段 並為發展作部署

喬曉陽指，「一國兩制」在港實踐正進入完善特區制度的「深水區」，中央近年提出完善「一國兩制」制度體系的明確要求，是在回應歷史新階段，並為發展作部署，因此《基本法》研究學者須為完善「一國兩制」，及建立健全的《憲法》和《基本法》實施相關制度下工夫，把制度地基、框架紮牢，讓「一國兩制」屹立不倒，進一步彰顯制度的優越性，讓法律制度與「一國兩制」的實踐一同成長。

喬曉陽表示，若制度建設跟不上時代發展和實踐需要，「一國兩制」會遇上困難。他以2019年發生的反修例事件爲例，指事件源自香港維護國家安全制度存在明顯漏洞，這種制度缺失直接影響國家與香港的穩定，導致重大損失，幸得中央確立「愛國者治港」原則並完善選舉制度，成功扭轉形勢，實現由亂到治。他認為，除了修補制度漏洞，香港還要謀發展，為「一國兩制」興旺發達搭建橋樑，指香港的優勢是可背靠快速發展的中國並發揮特長，因此需要具前瞻性的制度創新，助港尋求發展突破，保障和引導新發展。