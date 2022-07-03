工聯會提六大建議　要求盡快通關、建可負擔房屋、加強就業保障

工聯會今日（3日）發表對新一屆政府施政的期望，表明希望盡快處理通關問題，並且增闢土地、加建房屋，共計6大範疇。他們稍後會約見新政府班子，提出相關建議。



工聯會指，對新任特首李家超寄予厚望，主要在六個方面：㇐、改善經濟，盡快通關，共享成果；二、改善就業質素，加強保障，縮窄貧富懸殊；三、增闢土地，加建房屋；四、培育人才、關愛青年；五、廿三條立法，保障國家安全；六、完善地區行政制度。

其中，工聯會強調政府應爭取盡快與內地和澳門通關、全面恢復跨境人流、物流。他們又引述國家主席習近平於七一當日的重要講話，指社會需要關愛青年人，相信新任政府會做好青年工作。

工聯會會長吳秋北表示，工聯會倡議每個階層人士均應有相對應的可負擔房屋。「基層的可負擔房屋就是公屋，故政府需增加供應，重新兌現『三年上樓』承諾；夾心階層的可負擔房屋，則是政府的資助房屋，讓他們能以合理的價格置業安居；至於中產或以上階層，他們則可在自由市場尋找不同類型的私人樓宇，按自身能力及需要居住。」他希望新㇐屆政府加快落實「北部都會區」與「明日大嶼」規劃，增加土地供應，同時提供足夠工商用地，減輕中小企租金負擔，實現勞資互惠共贏。

該黨立法會議員郭偉强指，未來政府必須響應習主席的要求，加強對青年人的國民教育、愛國教育，引領青年人深刻認識國家及世界的發展大勢，增強他們的民族自豪感和主人翁的意識。