工聯會慶地區服務處30周年　陳茂波：掃除發展障礙　排解民生憂患

工聯會今日（7月10日）於新界鄉議局大樓，舉行慶祝香港回歸25周年暨地區服務處成立30周年啟動禮。財政司司長陳茂波致辭期間，表示新一屆政府會切實排解民生憂患，「發展」則能為化解各項社會問題創造必要條件，會繼續掃除發展方面的障礙，協助釋放私人土地發展潛力。



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何靖：建設香港重要一員

出席嘉賓包括中聯辦副主任何靖、財政司司長陳茂波、民政及青年事務局局長麥美娟、工聯會會長吳秋北等，亦有各區民政事務專員、社團首長等應邀出席。

何靖致辭時指出，充分肯定工聯會地區服務處的社區工作，長久而來工聯會一直高舉愛國愛港旗幟，扎根社區服務多年，讚揚工聯會對支持特區政府施政，維護「一國兩制」作出重大貢獻。何指，工聯會作為建設香港的重要一員，要以國家主席習近平的講話作為指引，在開啟良政善治的新篇章中有更大的擔當作為。

陳茂波表示，感謝工聯會一直作為政府在勞工、民生議題的良好緊密合作夥伴，多年來一直通力合作，就如何有效提升普羅打工仔權益福利、改善市民尤其基層的生活質素，一直都保持良好的溝通，共謀對策。他讚揚工聯會在全港設立多個地區服務處，為市民提供各種民生所需的社區服務和支援，也為打工仔及市民提供不同種類的課程培訓或興趣班，「很多都非常受歡迎，我自己也參加過」。

他又指，發展為化解社會問題創造有利條件，其中他本人主持的土地及房屋供應統籌組會加強跨部門統籌，為發展掃除障礙，也會制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案，增加供應量。