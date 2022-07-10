工聯會促政府盡快制訂精準人力資源政策　加快與內地互認資歷

第五波疫情對本港勞動市場造成衝擊，工聯會職業訓練及促進就業委員會（工聯職訓就業委）今（10日）舉行記者會，要求新一屆政府盡快制訂具前瞻性的人力資源政策，例如優化現時再培訓計劃、加強為特定行業制訂專門培訓課程，以解決就業錯配問題。



工聯會又促請政府改善與內地的資歷互認安排，拓展香港年青人及專業人才到大灣區發展的空間。



僱員再培訓局在2019年6月起推出的「特別 • 愛增值」計劃，在疫情下共錄得超過14 萬人報讀。工聯會副會長 、職訓就業委主任陳鄧源形容，當局在2020年7月起，上調發放每月最高5800元的特別津貼，是「貼地」做法，認為帶津的再培訓課程可以吸引「打工仔女」在工餘時自我增值，亦有助勞工轉型。

他指出，在2020-21年度約有 9.9 萬人報讀恆常再培訓課程，但當中超過19%遇求職或轉業困難、或被酌情批准報讀者之中為副學士或以上程度，反映高學歷人士亦面對失業及轉業問題。陳鄧源認為，政府應進一步優化現時恆常再培訓課程，例如放寬報讀課程的資格至學士及碩士，令希望「轉型轉業」的專上學歷人士，在重新裝備後，投身具潛力及需要人才的行業，包括創科及康健等。

工聯會副會長 、職訓就業委主任陳鄧源表示，政府應進一步優化現時恆常再培訓課程，例如放寬報讀課程的資格。（林澤鋒攝）

工聯會職訓就業委副主任、立法會議員梁子穎認為，政府應制訂具前瞻性的人力資源政策，為本港「儲才」。他指出，有部分人士屬「炒散」，形容現時情況並不理想，認為政府未來應集中資源提升培訓課程的認受性及職業穩定性，並設相應的晉升階梯，為打工仔開拓「職業導向」的出路，否則只會浪費資源。他舉例指，機場三跑即將投入服務，當局可開辦相關領域技能的課程，發掘人才。

梁子穎又説，疫情下有高學歷的專業人士找不到工作，「高不成、低不就」，又不符合報讀資格，而目前的趨勢是有越來越多人參加課程，如政府優化計劃，有助更多人解決生計及裝備自己，真正幫助到失業人士。

工聯會職訓就業委副主任、立法會議員梁子穎認為，政府應制訂具前瞻性的人力資源政策，為本港「儲才」。（林澤鋒攝）

他提到，培訓局可加強為特定企業或行業制訂「度身訂造課程」計劃及設計具靈活培訓時間的證書計劃。他以「零存整付」計劃為例，可為日常需要照顧家庭的人士，提供具彈性的培訓時間，讓他們可兼顧讀書及家庭工作。梁子穎提到，這類計劃現只涵蓋陪月員、護理員、職業治療及物理治療，建議當局可擴大覆蓋範圍，集中需要人才的市場，以解決各行業人手流失的問題。

另外，工聯會認為粵港澳大灣區發展為國家的重大發展戰略之一，促請政府加快掌握灣區經濟及人才發展方向，並制訂具前瞻性的人才培訓政策。陳鄧源表示，再培訓局在可與灣區企業合作開辦相關行業的再培訓課程，並以「在港理論授課，灣區體驗實習」的方式助港人考取兩地互認的資歷，增強競爭優勢，同時要加快兩地資歷互認進度，拓寬範疇，以鼓勵青年人及既有專業人才進修及轉型，開拓大灣區的發展機遇。他又認為，擴大市場不只促進香港經濟發展，而是整個大灣區。