社會復和︱站在撕裂分岔口　建制齊籲非政治化：愛國陣營可解民困

如果說過去幾年間，香港民間情緒最大關鍵字是「撕裂」，相信沒太多人會有異議。即使目前政治環境已大致安定，一些橫跨經濟民生、政治層面的長久矛盾，繼續縈繞香港社會。新任特首李家超於競選期間的口號為「同為香港開新篇」，社會自然有合理期望，到底復和方面有何妙策。

「社會復和」或「修補撕裂」誰都會說，兩者難有完全客觀定義，內涵亦人言人殊。李家超競選期間，被問到如何修補撕裂時，大都以經濟民生政策回應，上任至今也沒有再提過這方面的內容。

站在這個重要分岔路口，本系列一連三集，思考「復和」及「修補撕裂」到底何去何從，如何真正做到「開新篇」。其中，多名不同背景建制派中人均異口同聲表示，香港經歷過去數年政治動盪後，修補撕裂最好的方法，就是不談過去的政治爭拗，專注處理民生。

新政府上任——社會重新出發系列之一



仇恨對立依然存在 狄志遠：不修補民生政策舉步維艱

自《港區國安法》及新選舉制度實施以來，儘管香港「由亂及治」，但社會氣氛只是表面平靜，一些長久以來的矛盾並沒有因為反對勢力消失而自動解決。誠如立法會前主席曾鈺成所言，社會仍然處於2019年修例風波的後遺症時期，一些仇恨對立的情緒至今仍然深埋在市民內心。

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠亦認為，復和社會應當是現屆社會的首要任務，現時不論是網上還是市民私下言談，仍然存在不滿和撕裂，要是這個客觀環境問題不優先處理，政府做任何民生工作都會舉步維艱、事倍功半，一些對防疫有用的政策如疫苗接種、強化「安心出行」功能等，市民第一時間一定會先質疑政府的背後目的，並用其他方法消極抵制。

葉劉淑儀：先處理民生 再提政治徒添紛爭

有關「復和」的良方，筆者詢問過不同背景建制派人士的個人見解。

對行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀而言，「復和」是一件很複雜的事情，要整個社會花很長的時間和誠意，才有機會達成。她以南非九十年代結束種族隔離政策後「轉型正義」的過程為例，當時曼德拉總統簽署《促進民族團結與和解法》，成立「真相與和解委員會」，該會向司法部負責，了解過往長期在種族隔離政策下各種嚴重侵犯人權的事件，做法包括邀請曾遭受非人道對待的人士講述經歷，加害者則提交證詞，企圖還原歷史真相，藉以撫平黑人與白人之間的仇恨，促進民族和解。

葉太解釋，通常復和行動有3個目的，分別是「止暴制亂」、分享權力、民間融和，但現實上非常困難，因為不可能動軏「特赦」違法的人，而「分享權力」在現時憲制框架內也做不到。她及後於新民黨網台節目「新民大講場」上補充，如果要社會上的人，特別是青年人對政府有正面看法，先要解決一些最基本的問題，即最實際的民生、向上流動等問題；一些改變政治權力結構的議題如政改，提起來只會再添紛爭，短期內都不應觸碰。

李梓敬：證明給所有人看 按愛國陣營一套可解民之困

同新民黨立法會議員李梓敬亦指，「復和」是指讓社會至少回復到2014年前的相對正常狀態，「修補撕裂」則是當中的課題之一。但他認為，現時「復和」最重要的部份在於處理好疫情、通關、經濟發展，理順市民基本生活。至於修補撕裂他原則上認同要做，但方式並不是在政治上向立場相反的人示好：「更好的方法，是證明給他們看，用我們的一套，是真正有效解決一些他們也想解決的問題，如貧富懸殊、房屋問題。」

他認為，香港於2014、2019年經歷的社會動盪，醞釀時間以年計算，新政府上任只是大半個月，社會應給予充足的時間，讓新班子證明他們有復和社會的決心，「我明白一些2019年遺留下來的問題會持續出現，這些固然要立場堅定地處理，但未來要擺更多精力在民生上。再去針對『黑暴』期間的某一、兩件事件，意義並不大。」

梁美芬倡社區凝聚民心 學校、家庭等層面推動和解

經民聯立法會議員梁美芬去年曾提出，本港應該設立「復和專員」，透過調解方式解決家庭因政見造成的撕裂。她向筆者解釋，由於不希望外界有所誤解，以為與過往反對派的「五大訴求」有關，因此現時計劃已更名為「社區凝聚民心計劃」。

她指，計劃所針對的是一些非刑事的紛爭，包括民事紛爭或是社區層面的矛盾，例如推動學校設立調解員，調解因政見或其他理由而產生的欺凌行為；在家庭層面，也可以調解家庭成員之間的紛爭，藉此一步步推動社區和諧，讓市民放下仇恨敵意，重新凝聚民心。「如果是一事刑事案件，就有法必依，依法處罰，但非刑事的範疇，有很多方法可以讓大家和好。」長遠來說，梁美芬認為要修補撕裂，終歸還是在民生政策上做出成績。

林健鋒：政治爭議完全別想 專注「向前看」

代表商界的經民聯副主席、行政會議成員林健鋒，則直截了當向筆者指出，過去香港政治矛盾尖銳，其中一個重要原因是大家都太喜歡「投訴」他人，總是認為出現問題責任在對方身上，但就是提不出可行、有建設性的方案，沒能真正為社會做實事，這一點所有人都需要反思。

林健鋒認為，既然社會已經定下來，大家都應該以往的思維放開。以前遺留下來的政治問題，確實需要時間處理，但最重要的是繼續向前看，穩定香港社會、重振香港經濟、搞好通關和支持企業，不要再談過去的政治爭議：「那些事情（政治爭議）想都別想，那就最和諧。」

葛珮帆：值得新政府專題研究

民建聯立法會議員葛珮帆指，經濟民生政策當然十分重要，因為過去反對勢力之所以能挑動社會仇恨，相當一部份原因也是市民對社會現狀不滿。但她認為政治層面，有一些工作也不能逃避，例如想方設法加強解說，消除市民對國家、對政府的誤解和偏見，多了解國家發展和中國國情，及時反駁西方媒體政客的抹黑等。

她認為，社會復和是一個大型議題，值得新政府作一個專題式的研究，審慎考慮策略。

身兼全國政協委員的立法會選委界議員吳傑莊表示，未來香港需要在堅持「一國兩制」方針的大原則下，聚焦經濟民生發展，讓人民有幸福感、獲得感。他又指，國家主席習近平七一講話中特別提及要關顧青年人，認為未來政府需要多聆聽青年聲音，找出相應對策，重建他們對香港多方面的信心，「沒有單一的方式，但這（聚焦經濟和青年發展機會）是我們今日可以做到的最有效方式。」

田北辰：先搞好通關贏取民心

實政圓桌立法會議員田北辰則指，未來特區政府首先要處理好疫情防控，找出一條適合香港的道路，平衡與內地通關及接軌外地。他提到，從近日政府對「安心出行」實名制的口風轉變，欣喜地看見新一屆政府並非「一成不變」，會視乎社會民情調整政策內容，「初初知道下任特首是李家超時，有很多地區居民向我反映擔心他會全跟內地的一套，但現時似乎未必是這樣。」只要能在半年內推動通關之餘，不犧牲市民私隱，對修復民心一定大有幫助。

在政治層面，田北辰坦言現階段難以觸碰一些爭議議題如政改，只能寄望以控疫及通關為起點，先贏取民心，再在政治上尋求放寬的空間：「香港有不少人確實是很擔心言論自由比以前收緊了，將來局面穩定下來後，可以有空間寬鬆一點，只要不涉國安，任何政治言論都能說。」

劉兆佳：以民生緩解部份撕裂 透過時間沖淡政治分歧

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，社會和解需要各方不單有和解意願、也願意各自調教自己的立場以拉近彼此距離，現在尚看不到中央或反對勢力有意改變立場。不過，國家主席習近平在七一講話中已經表達立場，只要符合一些合理的基本要求，都可以被視為建設香港的積極力量。他形容「現在球在反對勢力那方」，但坦言短期內對反對派中出現「積極力量」並不樂觀。

他坦言，中央、特區政府和愛國力量相信不願意重提2019年暴亂期間發生的事件，避免再次引發衝突和授人以柄，也防止在政府內部引發爭議，但會盡力在經濟社會民生事務上做出成績來以紓緩階級和世代矛盾，畢竟部份政治「撕裂」其實源於階級和世代衝突，並期待時間過去，以及人們對暴亂有新的看法來沖淡政治分歧。

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李家超和多名主流建制派認為緩和社會撕裂的重點，在於摒棄政治議題，改善民生，讓市民安居樂業，矛盾自解，口徑趨近統一。

不過，亦有部份人提出一種截然不同的角度。在下篇，會探討一宗修例風波期間的重大事件，如何令社會難以重新出發。