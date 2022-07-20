DSE放榜︱田北辰驚喜狀元讀政治　寄語做熱愛嘅事：鍾意就唔難捱

文憑試（DSE）今（20日）放榜，八名狀元中有6人計劃入讀醫科，其中一人計劃到英國劍橋大學攻讀人類社會及政治學，指學科與興趣相符，希望未來在國際機構工作。立法會議員田北辰對於有「尖子」選擇讀政治感到詫異及驚喜，他指到英國讀政治是好的選擇，因為英國議會制度成熟，到英國修讀有助認識當地制度。

田北辰鼓勵其他考生，只要找到有興趣及熱情的事，「就唔會覺得辛苦難捱」，又以自己為例，指「從政係其中一樣令我有呢種感覺嘅事，我希望各位同學都搵到令你有呢種感覺嘅目標。」



田北辰在社交專頁祝賀考到好成績的學生，寄語大家要找到自己有興趣、及有熱情的事物，「如果選擇一份熱愛的工作，一生就沒有一天像在上班」。他提到從政是令他「有呢種感覺嘅事」，並對於今屆有「狀元」計劃赴英修讀人類社會與政治學感到驚喜。他指，自己估計會修讀這類學科的尖子只有4%（25人中一個），所以有狀元立志讀政治是令人意外。

被問到政治學是否香港學生的好選項，田北辰則稱「值得學」，認為這類學科可以培養通才。

陳祖恒推銷紡織時裝課程 黃國：可考慮大灣區

紡織及製衣界議員陳祖恒亦發文，指一次公開試的成績並不代表一切，並非代表未來人生成敗。無論選擇走哪一段路，最重要是保持積極，過程中不斷學習和，為未來裝備好自己。他也不忘提醒同學，大學聯招有紡織、製衣及時裝業科目可供選擇，如果同學對投身行業有興趣，不妨考慮選擇修讀。

工聯會黃國則指，越來越多香港學生、畢業生跳出舒適圈，到內地升學及就業，投身粵港澳大灣區建設中，應予以支持及鼓勵。