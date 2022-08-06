MIRROR演唱會｜孫玉菡：職安健調查仍在蒐證　難言需時多久

上月底MIRROR演唱會發生巨型屏幕墜下事故，調查事故的政府跨部門工作小組昨日召開第二次會議，勞工及福利局局長孫玉菡今早（6日）在電台節目上表示，勞工處代表的職責是根據《職安健條例》，審視是否有人需要為今次的工業意外負責、事件成因，以及會否有檢控行動等，職安健調查目前仍在蒐證階段，難以斷定需時多久。



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勞工處正協助舞蹈員釐清是否「自僱」

孫玉菡表示，勞工處正協助舞蹈員釐清與公司的僱傭關係，強調即使曾簽訂「自僱合約」，都不代表一定是「自僱」，要視乎實際情況，例如是否有自主營運、財政自負盈虧、是否可自行請幫工等。他稱，若勞資雙方經勞工處協調後，仍然無法就僱傭關係達成共識，便會交由法庭判斷。

至於會否公開事故調查報告，孫玉菡稱要留待專責小組公布，不過他提到一般而言，若工業意外涉及司法程序，需要等法庭作出判決後，才能公布當局的調查重點，讓業界引以為鑑。

對於有工會建議參考工地吊船等，為舞台工作提供更詳細指引，孫玉菡說工地及工廠的環境較固定，就吊船運作等可有具體要求；但舞台變化較多，兩者性質不完全相同，不能類比，但根據《職安健條例》，如有需要都可以提出「實務守則」。他提到，《職安健條例》是通用條文，適用於各行各業以及今次的事故，修例後最高罰款已增至300萬元。